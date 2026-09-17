Concurso de inventos reúne propuestas de escolares. (Foto: Andina)
Concurso de inventos reúne propuestas de escolares. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) lanzó la cuarta edición del Concurso Nacional de Inventos Escolares “Inventores del Futuro”, que busca promover la creatividad, el ingenio y la innovación entre niños y adolescentes.

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