El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) lanzó la cuarta edición del Concurso Nacional de Inventos Escolares “Inventores del Futuro”, que busca promover la creatividad, el ingenio y la innovación entre niños y adolescentes.
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) lanzó la cuarta edición del Concurso Nacional de Inventos Escolares “Inventores del Futuro”, que busca promover la creatividad, el ingenio y la innovación entre niños y adolescentes.
La iniciativa está enfocada en impulsar el desarrollo de soluciones novedosas con potencial para generar impacto social, productivo o comercial e incentivar el conocimiento y respeto por la propiedad intelectual.
El concurso está dirigido a estudiantes de cuarto de primaria a quinto de secundaria de instituciones educativas públicas y privadas de todo el país, quienes podrán participar de manera individual o en equipos de hasta cuatro integrantes, con el acompañamiento de un docente asesor designado por su colegio.
Los participantes podrán presentar inventos orientados a resolver problemas o satisfacer necesidades en cualquier área, sector o campo tecnológico, ya sea mediante nuevos productos, procedimientos o mejoras de aquellos ya desarrollados. Las propuestas serán evaluadas según su nivel de novedad, las ventajas que ofrecen frente a soluciones existentes y su capacidad para resolver la necesidad identificada.
Así puedes postular
Las postulaciones estarán abiertas hasta el 7 de octubre de 2026 y deberán realizarse a través del formulario disponible en esta plataforma. Los proyectos más destacados pasarán a una etapa de sustentación ante un jurado integrado por representantes del Indecopi y de entidades públicas vinculadas con las patentes, la innovación, la competitividad y el emprendimiento.
Las propuestas serán evaluadas bajo tres criterios: el nivel de novedad, las ventajas que ofrecen frente a soluciones previamente desarrolladas y la capacidad para resolver la necesidad o problema identificado.
Los estudiantes cuyos proyectos destaquen en esta etapa deberán presentar un video explicativo y, posteriormente, sustentar su invención ante un jurado integrado por representantes del Indecopi y de entidades públicas vinculadas con las patentes, la innovación, la competitividad y el emprendimiento.
Los ganadores de cada categoría recibirán reconocimientos para sus instituciones educativas, así como tablets y diplomas para los estudiantes y docentes asesores. Los premios cuentan con la colaboración de la Universidad Peruana Unión (UPeU).
Las bases, requisitos y cronograma están en la plataforma del concurso, o también pueden escribir al correo inventoresdelfuturo@indecopi.gob.pe o comunicarse al teléfono 224 7800, anexo 3805.
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