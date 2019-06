Investigación de tejido fetal, una polémica que toma fuerza en Estados Unidos

El gobierno de Donald Trump anunció el miércoles que pone fin a las investigaciones médicas de científicos del gobierno que utilizan tejidos de fetos humanos, en una victoria para los antiabortistas y a pesar de los ruegos de los científicos, quienes dicen que no hay otra manera de estudiar ciertos problemas de salud.

Los sucesivos gobiernos durante décadas han financiado los estudios con tejidos fetales que de otro modo serían descartados, lo cual ha conducido a la creación de vacunas contra la rubéola y la rabia y drogas para tratar el virus HIV, entre otros avances que han salvado muchas vidas.

Las autoridades dijeron que las universidades podrán seguir realizando investigaciones auspiciadas por el gobierno, pero sujetas a mayor supervisión.



Pero las investigaciones iniciadas por los Institutos Nacionales de Salud con tejido fetal de abortos electivos no podrán continuar.



La nueva norma no afectará las investigaciones realizadas con fondos privados.



“Promover la dignidad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural es una de las altísimas prioridades del gobierno del presidente Trump”, dijo el Departamento de Salud en un comunicado.



Pero poner fin a su utilización es una prioridad para los antiabortistas, uno de los elementos medulares de la base política de Trump. El presidente se presenta como “enérgicamente provida”, y su gobierno ha tomado muchas medidas para limitar el acceso al aborto, que sigue siendo un procedimiento médico legal.



Los detractores dicen que la ciencia moderna tiene alternativas de laboratorio al tejido fetal, tales como tejidos de niños operados del corazón o células madre que se convierten en cúmulos similares a los órganos en las probetas.



Pero organismos científicos dicen que hay casos en el cual el tejido fetal es la mejor, incluso la única opción para obtener respuestas claras sobre algunos trastornos graves porque las alternativas no reaccionan de la misma manera que el tejido de la fase de desarrollo que se debe estudiar.



