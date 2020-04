Investigadores en el Perú se dedican a ingeniería y tecnología

¿Has oído hablar de la DINA? El Directorio nacional de investigadores e innovadores (DINA) es un proyecto en el que el Concytec está embarcado desde hace unos años en la generación de una base de datos con las hojas de vida y producción científica de los profesionales peruanos dedicados a la ciencia, tecnología e innovación.

La idea de este registro es vincular entre sí a investigadores e innovadores para generar oportunidades de potenciar sus redes de colaboración. Cada profesional vinculado con estas áreas puede inscribirse libremente. El registro cuenta hasta ahora con más de 25 mil profesionales dedicados a la investigación e innovación.

“En Concytec estamos motivando y comunicando a los científicos que se inscriban en este directorio que es una vitrina para los profesionales que se dedican a la actividad científica e innovadora y les da la oportunidad de contactar a sus similares”, indicó a El Comercio el doctor Walter Curioso, director de evaluación y gestión del conocimiento de Concytec

De acuerdo con los datos proporcionados por Concytec, en total son 25,279 los profesionales registrados en el Perú y la mayoría de ellos (5,046) están dedicados a la ingeniería y tecnología (*). La segunda área de interés es Ciencias Naturales (3.811), seguida de Medicina y Salud (2.752) . Curioso Vílchez indicó que en el último año también se ha registrado un incremento de investigadores dedicado a las humanidades.

La mayoría de los profesionales registrados en la DINA son bachilleres, es decir egresados de universidades que no han continuado estudios de postgrado (6,248). Los magísteres y doctores suman en total 8,060. Además, el número de hombres dedicados a la investigación / innovación es dos veces mayor que la cifra de mujeres registradas en la DINA.

¿Qué ventajas ofrece la inscripción en este directorio? Los profesionales registrados pueden participar en los fondos concursables que otorga el Estado en ciencia, tecnología e innovación, con lo cual podrán obtener el financiamiento necesario para llevar a cabo sus proyectos de investigación y así continuar contribuyendo al desarrollo científico y tecnológico del país.

“MUCHO POR HACER” En Perú existe la necesidad de incrementar el número de profesionales dedicados a la ciencia y tecnología y de proveerles de una formación profesional con altos estándares de calidad.

“Los desafíos en este campo son múltiples”, aseguró Walter Curioso. “Por un lado está la escasa formación de científicos y por otro, la poca inversión del Estado en el rubro, una situación que recién ha comenzado a revertirse hace un par de años”, añadió.

La producción científica de los investigadores peruanos también es preocupante. El Perú ocupa el puesto número 76 en producción científica a nivel mundial, de acuerdo con el ránking SCOPUS de Elsevier, la principal editorial dedicada a la medicina y a la ciencia en el mundo. Nuestro país se encuentra muy debajo de EE.UU., China, Inglaterra, Brasil, Argentina o Chile.

“Una de las razones de esta situación es que los investigadores no han tenido acceso a publicaciones científicas de primer nivel para producir artículos, investigaciones y libros con una sólida base bibliográfica”, detalló Curioso. Desde Concytec intentan revertir esta situación brindando acceso a los investigadores registrados en la DINA a miles de artículos científicos en línea.

PRECISIONES Gisela Orjeda, presidenta del Concytec, indicó que este directorio muestra a las personas que trabajan en ciencia, tecnología e innovación, pero no necesariamente todos son científicos confirmados o de alto nivel. “Urge contar con más PhD. doctores que tengan la experiencia necesaria para dirigir investigaciones, desarrollos tecnológicos, produzcan conocimiento útil para las innovaciones y formen nuevos jóvenes científicos”.

“En el Perú existen alrededor de 2000 PhD y es necesario tener mucho más personas con este alto grado académico para impulsar la inyección de conocimiento que requiere la diversificación productiva en el país”, remarcó a El Comercio. “Los PhD son entrenados específicamente para llevar a cabo la investigación y son los más calificados para la creación y difusión del conocimiento científico”.

Aseguró que Concytec trabaja para formar este “ejército” de científicos, con el fin de mejorar el sector productivo del país.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA NACIONAL Concytec cuenta con una colección digital de la producción científica-tecnológica del país. Se trata de una base de datos que incluye tesis universitarias, libros, revistas, reportes técnicos científicos, etc. Puedes acceder de manera gratuita al portal Alicia (Acceso libre a información científica para innovación) donde encontrarás hasta 34 mil documentos completos y de acceso libre.

DATOS: ► Los investigadores registrados en la DINA también pueden obtener su DNI electrónico gracias a un convenio de Concytec con Reniec.

► El año pasado se estimaba que eran alrededor de 2.000 los profesionales peruanos con Ph. D. (doctorado en investigación). De acuerdo con la DINA, al día de hoy el país tiene ya 3.300 investigadores (con grado de doctor).

(*) DATOS SOBRE EL MAPA Antes del relanzamiento del DINA (el 2014), los investigadores no estaban obligados a colocar todos sus datos (grados académicos y área de conocimiento), por eso la suma de esta categorías no cuadran. El Dr. Curioso indicó que con los nuevos requisitos de inscripción estas omisiones ya no ocurren.

