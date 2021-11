Luego de más de 470 años, la Universidad de San Marcos tiene a su primera rectora: la doctora Jeri Ramón Ruffner de Vega. Antes de ella, decenas de varones ocuparon el puesto más importante de la universidad más antigua de América, que hoy, al igual que los demás centros de estudios superiores, se enfrentan al reto de reponerse a los efectos de la pandemia.

Nacida en San Miguel de Pumacoto, en Canta, Jeri -contadora y abogada de profesión- cumple 100 días en el cargo , que asumió en medio de la crisis por el COVID-19 y luego de que el exrector, Orestes Cachay, se viera involucrado en el escándalo del ‘VacunaGate’.

El Comercio conversó con Jeri Ramón respecto a las medidas tomadas en sus primeros meses en el cargo, la investigación científica en las universidades estatales , el ‘VacunaGate’ y la propuesta del Ministerio de Ciencia.

“Estamos viendo que año a año el presupuesto de las universidades publicadas va disminuyendo”, nos dice la también presidenta de la Asociación de Universidades del Perú (Asup).

- ¿Cuál es el balance que hace de estos primeros días en el rectorado?

He tomado conocimiento de la parte administrativa de la universidad y de la problemática que atraviesa, al igual que muchas universidades públicas. Es importante entender que San Marcos, siendo la referente, pues también tiene muchos retos que afrontar , y uno de los primeros retos que asumí fue el examen de admisión presencial, el cual se llevó a cabo haciendo todo el proceso en menos de 24 horas, ambientando el estadio, las explanadas… y así demostramos que sí se pueden hacer las cosas cuando uno tiene voluntad. Siendo la primera mujer rectora, creo que tenemos que marcar la diferencia y demostrar que las mujeres vamos a hacer el cambio y mostrar que sí podemos gestionar.

También instalamos la planta de oxígeno [en la Universidad] y hay tres camas [covid] que están por instalarse esta semana en la clínica universitaria para la atención primordial de los docentes y trabajadores. También se hizo que los estudios generales vuelvan a sus facultades, para que sean estas las que gestionen y que el alumno se sienta identificado con su carrera desde el comienzo. También se realizó el primer ‘VacunaRock’, que estuvo abierto a los estudiantes de todas las universidades. Además, ustedes han visto esta semana que San Marcos es la primera universidad con artículos publicados, todo en medio de toda la crisis económica que estamos atravesando por la pandemia. San Marcos no se quedó dormida.

- San Marcos siempre se ha mantenido en los primeros lugares de producción científica. ¿A qué lo atribuye?

Creo que es gracias al esfuerzo de todos los profesores. Hay que reconocer los méritos de los docentes que, aunque reciben un sueldo tan bajo, hoy podemos estar bien posicionados. Incluso los investigadores Renacyt no están recibiendo lo que les corresponde [bono]. Hoy día para Concytec, los libros que los docentes han escrito hace cinco años ya no valen, igual que los artículos de investigación. Para los intelectuales un libro no pierde su valor, lo mismo que los artículos que son tomados como referencia a nivel nacional e internacional, pero las normas no van acorde con la realidad de todo el esfuerzo que ponen los profesores, las autoridades y también los alumnos, porque también hacen investigación conjuntamente con sus docentes.

- Se refiere a los cambios en el reglamento de investigadores Renacyt. Hay diversos académicos de humanidades y ciencias sociales que tienen sus reparos respecto al nuevo reglamento…

No solamente de humanidades y sociales, es toda la universidad, y no solamente es San Marcos... es a nivel nacional. Yo también soy presidenta de la Asup. Concytec ha hecho una devaluación en las categorías [de los investigadores]. Concytec ha devaluado investigaciones que tenían un peso de, por ejemplo, 80 o 90 a uno. Las universidades deberían estar representadas en esas normas de Concytec. Se le debería consultar a la academia cada norma. El Ministerio de Educación debería consultar, Sunedu también, pero eso no ocurre, y muchas veces dañan incluso a las universidades porque esas leyes nos afectan a todos.

- Otro de los problemas de la investigación tiene que ver con el presupuesto de las universidades públicas

Estamos viendo que año a año el presupuesto de las universidades publicadas va disminuyendo, y es el caso de San Marcos. A pesar de todo eso que nos está pasando, como ustedes pueden ver, seguimos adelante. Tratando de hacer lo humanamente posible para cumplir con todo el programa de trabajo.

- Durante la pandemia hemos visto la importancia de la ciencia y la labor de los científicos para dar respuestas a problemas como el COVID-19. ¿Qué falta hacer para lograr que los investigadores que trabajan en universidades públicas en el Perú tengan las mejores condiciones para su labor?

El problema más grande es la parte económica. Un profesor que gana 2.500 soles, un auxiliar a tiempo completo, ¿cómo investiga si su sueldo no cubre sus necesidades? Entonces, la misma norma me obliga a que yo sea como un picaflor, porque tengo que trabajar en la universidad pública y buscar también otros recursos por otro lado. Esto no ocurre con las universidades privadas como Cayetano Heredia, Pacífico o Católica, cuyos profesores reciben una buena remuneración. Además, tienen también la capacidad para pagar a sus proyectistas. Acá, en San Marcos, son los mismos profesores e investigadores los que hacen sus proyectos [de investigación], ellos mismos hacen la investigación y se sienten desconsolados porque no hay incentivos por la producción científica , y nosotros como universidad pensamos que podemos hacer muchas cosas más: la investigación de la vacuna, estudiar el cambio climáticos, la eliminación de la extrema pobreza, paliar los problemas de salud... Hemos visto que hasta ahora no ha habido una política de Estado que vea por la educación desde la básica hasta la universitaria, y yo siempre voy a mantener la teoría que un país sin educación, sin cultura y sin salud, es un país que no puede llegar a desarrollarse de forma integral.

- Usted destaca la importancia de respetar a los investigadores, pero también debemos ser autocríticos. ¿Cómo evitar desde la academia que casos como el ‘VacunaGate’, en el que estuvieron involucrados docentes de San Marcos y Cayetano, vuelvan a suceder?

Nosotros ahora estamos emitiendo, a través del Vicerrectorado de Investigación, directivas muy claras y también se está designando un Tribunal de Honor, porque, aunque esté definido en el Estatuto [de la universidad], nunca se implementó este órgano, que puede evaluar y juzgar a los profesores. Además, estos son casos personales y excepcionales que, es cierto, han dañado a la academia. No es el común denominador , porque hay que verlo en relación con la cantidad de docentes. San Marcos es mucho más grande.

- No se puede generalizar a todo San Marcos, pero es importante que hayan procesos claros que se puedan aplicar cuando se presenten estos casos y se lleguen a aplicar sanciones ejemplares.

Exacto. Esto es parte de la ética y la moral, que es fundamental en el desarrollo de la persona y en el desarrollo del país y de la academia.

Ministerio de Ciencia

- También hay una propuesta del gobierno sobre la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología…

Yo estoy de acuerdo en que efectivamente se debe implementar, pero con lineamientos claros, con una po lítica definida a mediano y largo plazo. Hoy hay un muchas instituciones que investigan, entonces este ministerio debería tener la representatividad de todos ellos.

- Otra propuesta del Gobierno es el ingreso libre a las universidades. El exministro Cadillo nos dijo que se había reunido con los rectores para tener un plan conjunto. ¿Cuáles son las condiciones que San Marcos y las universidades estatales plantean para que esta iniciativa se concrete?

Como presidente de ANUP he nombrado una comisión para que haga una evaluación sobre el ingreso libre, porque se tienen que definir los costos por especialidades. Necesitamos saber cuánto representa un estudiante de medicina frente a un alumno de psicología o de sociales o de derecho. Son costos diferenciados. Entonces, esa comisión está trabajando en base a una estructura de costos. El presupuesto tal vez tendría que quintuplicarse para tener más y mejor infraestructura, además de pagar mejor a los docentes.

- Por otro lado, ¿se está evaluando el caso del señor Carhuapoma, docente en San Marcos que habría recibido doble sueldo como presidente de EsSalud? ¿Ya se ha tratado en la Asamblea?

Eso está en un proceso. Él ha pedido licencia sin goce de haber, pero posteriormente al inicio de su cargo en EsSalud. El rectorado no puede tomar decisiones en forma arbitraria. Yo me debo a dos instancias de gobierno: al Consejo Universitario y a la Asamblea Universitaria, entonces yo no puedo hacer nada si ambas instancias no lo definen.

- Pero es un tema que se está viendo entonces…

Está en revisión. Es un proceso, y son casos personales que al final no deben afectar la imagen de San Marcos. Es un profesor más y si hay una cuestión ética , pues se le sancionará, para eso está la Comisión de Procesos Administrativos y Disciplinarios de los Docentes. Por un profesor no se puede dañar toda la imagen de la Universidad.

- Para terminar, ¿qué tan difícil fue para usted comenzar en su carrera?

Para mí fue muy duro, porque recuerden que antes ingresar a la universidad como mujer y como docente era muy difícil; en mi facultad éramos tres o cuatro mujeres. Para ascender era, pues, todo un pleito, porque teníamos que mostrar nuestras capacidades, las habilidades. Nos tocaba poner más esfuerzo, trabajo y también hacer muchos sacrificios con la familia. Las cosas han ido cambiando , pero las dificultades para hacer investigación y los sueldos bajos se mantienen, por eso el que se queda en la universidad pública lo hace por amor a la camiseta. El que se queda en San Marcos es por vocación, porque su corazón pesa más cuando tienes el escudo de San Marcos sobre la solapa del saco.

