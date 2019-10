Es común verlos en las fiestas infantiles, con la cara cubierta de colores, ropa holgada, zapatos llamativos, junto a varios globos y siempre regalando una sonrisa que se convierte en carcajada en tan solo segundos. Los payasos siempre han estado en los momentos de diversión en cualquier reunión, aunque para algunas personas ese disfraz signifique solamente miedo.

El terror a estos artistas se denomina técnicamente coulrofobia, que proviene del griego y define a “los que van sobre zancos”. Este miedo irracional es más común en los niños, aunque también afecta a adolescentes y adultos, como el caso de la escritora Inés Macpherson.

El puesto número tres de la taquilla norteamerica se encuentra "It" con 9,6 millones de dólares. (Foto: Difusión)

“Siempre me han inquietado los payasos, tanto que de pequeña me negaba a ir al circo para no verlos. Ya de adulta, al reflexionar por qué me causan este malestar, he llegado a la conclusión de que el maquillaje extremo de este arquetipo encarna la falsedad. Un clown puede estar triste, pero luce una sonrisa exagerada en el rostro. Una sonrisa que oculta sus verdaderos propósitos”, sostuvo la literata para El País Semanal.

Según el citado portal, la crisis de la escritora lleva a una primera hipótesis: este pánico refleja el temor a no saber lo que los demás piensan realmente de nosotros mismos. Otra razón sería que los payasos, con su maquillaje y vestimenta colorida, salen de la normalidad, con lo que una persona se puede reír con espontaneidad. Fuerzan a salir de la rigidez de la rutina y eso puede generar incomodidades.

La tercera hipótesis sostiene que este tipo de fobia tendría su raíz en el ancestral miedo a los desconocidos y sus intenciones. El autor del ensayo ‘Bad Clowns’ (Payasos malos), sostiene que una de las características más espantosas de los payasos es su habilidad para cambiar de identidad y volver a su apariencia normal. Un estudio de la Universidad británica de Sheffield indicó que a muchos niños de todas las culturas les desagradan estos personajes. Y el rechazo se explica principalmente en que no conocen quién se esconde detrás del maquillaje.

Payasos en la cultura popular

Los payasos han tenido mucha repercusión en la cultura popular. Desde la edad media existían los llamados bufones, que no solo hacían reír los feudos, sino también llamaban a la reflexión. El avance del tiempo llevó a estos personajes a la literatura, donde el título más conocido es ‘It’ (Eso) de Stephen King, llevada al cine en varias oportunidades.

La moda de disfrazarse de payaso y sembrar el pánico aparece con frecuencia en Hollywood y en cualquier lugar del mundo. En Halloween de 2017, en Estados Unidos fueron detenidos varios jóvenes por sembrar pánico en las calles, diciendo que iban a matar a cualquier persona.

Pero, el fin principal de los payasos es robar sonrisas a muchas personas rígidas durante un evento o reunión pública.