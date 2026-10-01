La investigación forma parte del proyecto Arqueondes. (Imagen referencial: Andrew Svk)
La investigación forma parte del proyecto Arqueondes. (Imagen referencial: Andrew Svk)
Por Redacción EC

El año pasado, el andinista Carlos Gobbi descubrió de casualidad una estructura que podría ser un geoglifo localizado sobre los 3.000 metros de altura en la Cordillera del Tigre, en Argentina. El hallazgo lo hizo cuando consultaba Google Earth, la aplicación de mapas satelitales. Ahora, una expedición se prepara para analizar la evidencia in situ el próximo diciembre.

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