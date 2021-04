La familia de los niños con cáncer del Perú: La indiferencia del Estado.

Tener cáncer en el Perú es una noticia que estremece los rincones más insospechados del ser humano; espacios tan personales que no sabíamos que existían. Pero además, muchas veces, aunque sea detectado a tiempo, es una sentencia por la indiferencia del Estado que resulta ser un aliado natural del ciudadano peruano, del niño, niña y adolescente que pide se defienda su desarrollo ante una enfermedad avasalladora que golpea brutalmente a sus familias, a esa mamá, papá y hermanos que esperaron la llegada de ese ser con todo su amor y ahora el cáncer los amenaza durmiendo cerca y caminando sus mismos pasos. La ley 31041 de cáncer infantil permitirá la atención integral, desde la sospecha de cáncer, la detención temprana, el tratamiento y recuperación; el apoyo económico para los padres o licencia con goce de haber; programa nacional de cáncer que acompañaría a las familias en este duro camino haciéndoles saber y sentir que hay un plan para cada uno de ellos.

¿Cómo es posible que un ser tan indefenso como un niño no tenga aún asegurado su salud? ¿Qué se hizo mal como país? ¿Qué se hizo mal como sociedad? ¿Por qué esas familias tienen la sensación de rogar para que el Estado gire el rostro ante el derecho de la salud de sus hijos? Día a día he visto como madres y padres de un niño, niña o adolescente con cáncer ha tenido que partirse físico y emocionalmente para poder responder a la situación médica de su hijo/a: medicinas, pruebas, donantes, colas interminables, por no contar con una atención integral, por no contar con el Estado, con su propia patria. Este hecho ha impulsado a médicos y legisladores solicitar la reglamentación de la ley con carácter de urgencia.

Reglamentar la ley del Cáncer Infantil NO ES UN GASTO, es una inversión que no solo disminuye el porcentaje de desenlaces mortales, sino también es una inversión para construir un país más justo y, aunque el cáncer sea una situación difícil de transitar, esa madre y padre van a sentir que no están solos, que sus hijos lo valen todo y que su país responde.

