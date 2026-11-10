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Resumen

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La OMS busca ganar la confianza en las ciencias en un mundo que cambia más rápido. (Foto: magnific.com)
La OMS busca ganar la confianza en las ciencias en un mundo que cambia más rápido. (Foto: magnific.com)
Por Agencia Europa Press

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha impulsado este martes el movimiento ‘Juntos por la Ciencia y la Salud’, que une a más de 240 organizaciones por el compromiso de fortalecer la confianza en la ciencia y aprovechar la evidencia para mejorar la salud y el desarrollo de la población.

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