La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha impulsado este martes el movimiento ‘Juntos por la Ciencia y la Salud’, que une a más de 240 organizaciones por el compromiso de fortalecer la confianza en la ciencia y aprovechar la evidencia para mejorar la salud y el desarrollo de la población.

En un contexto en el que el rápido avance tecnológico y la inteligencia artificial están transformando la forma en que las personas acceden, interpretan y comparten información científica y de salud, ‘Juntos por la Ciencia y la Salud’ busca reforzar los vínculos entre la ciencia y la sociedad, ayudando a la población a comprender y utilizar la evidencia científica.

La iniciativa, lanzada coincidiendo con el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, reúne a científicos, líderes, responsables políticos e instituciones de diversos sectores, con 12 eventos que se celebran en distintos países y regiones para conmemorar la ocasión.

“La ciencia es una de las herramientas más poderosas de la humanidad y siempre ha sido el motor de una mejor salud”, ha subrayado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que lidera este lanzamiento junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Adhanom ha enfatizado que la ciencia, a través de las vacunas, los medicamentos, la prevención y la respuesta a brotes epidémicos, ha contribuido a aumentar los años de vida y su calidad. En este contexto, ha resaltado que el movimiento ‘Juntos por la Ciencia y la Salud’ promoverá “la evidencia, la confianza y la innovación como pilares fundamentales de sociedades más saludables”.

Acercar la Ciencia

La iniciativa impulsará la acción colectiva con el objetivo de acercar la ciencia a la sociedad, fortalecer el uso de la evidencia en la formulación de políticas de salud y mejorar la comunicación y el debate científico.

Con el foco en estas tres prioridades, las organizaciones participantes compartirán enfoques eficaces, recursos y experiencias y establecerán colaboraciones prácticas que fortalezcan la confianza y contribuyan a que el progreso científico beneficie a todos.

“Ninguna institución, país o comunidad puede generar y mantener la confianza por sí sola. El movimiento ‘Juntos por la Ciencia y la Salud’ ofrece un espacio para el diálogo y la colaboración, no para la polarización. Dar forma al futuro de la ciencia es responsabilidad de todos”, ha apuntado la científica jefa de la OMS y subdirectora general interina de Sistemas de Salud, Acceso y Datos, Sylvie Briand.

La OMS ha invitado a organizaciones e instituciones de todo el mundo a unirse al movimiento, contribuir con su experiencia y redes, y ayudar a construir un futuro en el que la ciencia fiable se traduzca en una mejor salud para todos.