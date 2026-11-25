El académico de número de Genética y secretario general de la Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME), José Miguel García, ha advertido de que la pérdida del cromosoma Y en los hombres podría estar relaciona con un mayor riesgo de infarto, cáncer y Alzheimer.

“El cromosoma Y de los hombres es mucho más que una cuestión de sexo: su pérdida podría contribuir al desarrollo de enfermedades asociadas al envejecimiento”, ha destacado García en su última sesión científica celebrada en el marco de la Semana Marañón.

García ha centrado su conferencia en el cromosoma Y y cómo las investigaciones recientes demuestran que su pérdida, un fenómeno conocido como LOY (‘loss of Y’), es una alteración genética que se asocia con un mayor riesgo de enfermedades.

“El organismo humano contiene normalmente 46 cromosomas, estructuras que almacenan la información genética. El cromosoma Y contiene genes relacionados con la diferenciación sexual y la producción de espermatozoides, pero también otros que intervienen en procesos celulares y en el funcionamiento del sistema inmunitario”, ha explicado.

El profesor ha subrayado que, cuando una célula pierde este cromosoma, se produce LOY, una mutación que no afecta necesariamente a todas las células del organismo, sino que puede aparecer en determinadas poblaciones celulares, especialmente en la sangre.

Según el genetista, LOY constituye la alteración cromosómica somática más frecuente asociada al envejecimiento masculino y su prevalencia aumenta especialmente a partir de los 60 años. La cuestión científica fundamental, apunta, es “determinar si esta pérdida constituye simplemente una señal del paso del tiempo o si participa activamente en el desarrollo de enfermedades”.

Enfermedades cardiovasculares: mayor riesgo de infarto

García ha destacado que una de las asociaciones más relevantes se encuentra en el ámbito cardiovascular. Un estudio publicado en 2026 en ‘Journal of the American College of Cardiology’, dirigido por Hussain y colaboradores, analizó prospectivamente a más de 5.000 hombres mayores inicialmente sanos, utilizando posteriormente una población de validación de aproximadamente 191.000 participantes del UK Biobank.

“Los resultados mostraron que cuanto mayor era la proporción de células sanguíneas sin cromosoma Y, mayor era el riesgo de sufrir un infarto de miocardio, independientemente de otros factores cardiovasculares tradicionales. Sin embargo, no se encontró una asociación estadísticamente significativa con los accidentes cerebrovasculares isquémicos”, ha declarado García.

Imagen del académico José Miguel García. REMITIDA / HANDOUT por RANME Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 24/11/2026 / RANME

Otras investigaciones, publicadas en ‘European Heart Journal’ en 2025 e ‘Immunological Reviews’ en 2026, relacionan LOY con procesos inflamatorios y fibróticos, caracterizados por una acumulación excesiva de tejido cicatricial que puede deteriorar el funcionamiento del corazón. “Los estudios experimentales sugieren que determinadas células inmunitarias sin cromosoma Y favorecen la fibrosis cardíaca mediante mecanismos relacionados con la proteína TGF-B1. Estos descubrimientos abren posibilidades para investigar tratamientos dirigidos a dichos mecanismos”, ha apuntado el experto.

Cáncer: un cromosoma con funciones protectoras

La pérdida del cromosoma Y también podría intervenir directamente en la aparición y progresión de determinados tumores. “Cuando el cromosoma Y desaparece, algunas células tumorales pueden adquirir ventajas para multiplicarse y escapar de las defensas del organismo”, ha advertido el académico después de valorar un estudio publicado en ‘Nature’ en 2025, dirigido por Chen y colaboradores.

“En tumores como el cáncer de vejiga, las células defensivas pueden encontrarse presentes, pero funcionalmente agotadas, lo que dificulta la eliminación del cáncer. Paradójicamente, estos tumores podrían responder mejor a ciertas inmunoterapias. Por tanto, LOY podría convertirse en un indicador útil para seleccionar tratamientos oncológicos personalizados”, ha sostenido García.

Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas

Por último, el especialista ha subrayado que LOY podría contribuir al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. “La principal hipótesis es que la pérdida del cromosoma Y altera el funcionamiento de determinadas células del sistema inmunitario, que desempeñan un papel clave en la protección y el mantenimiento del cerebro. Si estas células dejan de funcionar correctamente, podrían favorecer procesos inflamatorios y dificultar la eliminación de sustancias perjudiciales, contribuyendo así al deterioro cerebral”, ha sugerido.

Por tanto, la pérdida del cromosoma Y podría ser algo más que una señal del envejecimiento: también podría participar en los mecanismos que favorecen enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. No obstante, García ha reconocido que todavía es necesario investigar mucho más para saber mediante qué mecanismos exactos estaría influyendo LOY.