Leonardo da Vinci | Una lesión nerviosa habría causado su declive artístico Dos médicos llegaron a esta conclusión estudiando el retrato de Leonardo Da Vinci atribuido al artista lombardo del siglo XVI Giovanni Ambrogio Figino. Su investigación se publicó en la revista Journal of the Royal Society of Medecine

Leonardo da Vinci fue una de las mentes más brillantes de la historia.