La investigación sobre la anatomía patológica de la lesión pulmonar asociada al uso del cigarrillo electrónico está en etapas iniciales, pero, de acuerdo con un estudio llevado adelante por Mayo Clinic que se publicó en el The New England Journal of Medicine, las lesiones pulmonares por uso del cigarrillo electrónico posiblemente son producto de la intoxicación directa o del daño en los tejidos provocado por los vapores químicos nocivos.

Los investigadores analizaron biopsias de 17 pacientes que habían fumado cigarrillo electrónico y que tenían un posible diagnóstico de lesión pulmonar asociada al uso del cigarrillo electrónico. Este estudio fue el primero en analizar una serie de biopsias de pacientes con lesión pulmonar asociada al uso del cigarrillo electrónico. Los investigadores no encontraron evidencia de que la acumulación de lípidos (sustancias grasas, como los aceites minerales) lesione los tejidos. Esta era la supuesta causa de lesión pulmonar asociada al uso del cigarrillo electrónico.

"Aunque no podemos desestimar el presunto papel que juegan los lípidos, no hemos visto nada que sugiera que este problema es provocado por la acumulación de lípidos en los pulmones. Por el contrario, parece ser algún tipo de lesión química directa, similar a la que se puede observar en la exposición a vapores químicos tóxicos, gases tóxicos y otros agentes tóxicos", dice Brandon Larsen, M.D., Ph.D., anatomopatólogo quirúrgico de Mayo Clinic Arizona y experto en anatomía patológica pulmonar a nivel nacional.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han informado más de 800 casos de lesión pulmonar asociada al uso del cigarrillo electrónico (también conocido como “vaper”) en los últimos meses. Se confirmaron 12 muertes en 10 estados, y los estudios sugieren que los productos que contienen tetrahidrocanabinol (el principal compuesto psicoactivo de la marihuana) u otros aceites de cannabis, como el canabidiol, pueden ser un factor importante en las enfermedades asociadas al uso del cigarrillo electrónico.

Algunos estados prohibieron de manera temporaria la venta de cigarrillos electrónicos y de los líquidos saborizados que se les ponen, mientras que la investigación sobre problemas de salud relacionados avanza. La Administración de Alimentos y Medicamentos está contemplando prohibir todos los líquidos saborizados para cigarrillos electrónicos que no sean de tabaco. Los CDC no recomiendan el uso del cigarrillo electrónico a niños, adultos jóvenes, embarazadas o adultos que no utilizaban productos con tabaco anteriormente. La American Lung Association (Asociación Americana del Pulmón) advierte que el cigarrillo electrónico no es seguro y que puede causar daños y enfermedades pulmonares irreversibles.

De las 17 biopsias analizadas, dos eran de pacientes de Mayo Clinic. Las otras provenían de hospitales de otras partes del país y fueron enviadas a Mayo Clinic para que sean estudiadas. Todos los pacientes habían fumado cigarrillo electrónico y el 71 % lo hacía con aceites de marihuana o cannabis. Todos presentaban una lesión pulmonar grave, incluso neumonitis, y dos de ellos murieron.

"No nos sorprendieron los resultados relacionados con la intoxicación", dice el Dr. Larsen, jefe del estudio. "Vimos varios casos en los últimos dos años, casos individuales y aislados, donde observamos lo mismo. Ahora estamos viendo un incremento repentino en los casos. Nuestro estudio ofrece el primer análisis detallado de las anomalías que se pueden ver en las biopsias de pulmón para ayudar a los médicos clínicos y anatomopatólogos a hacer un diagnóstico en un contexto clínico adecuado".

La lesión pulmonar asociada al uso del cigarrillo electrónico puede ser difícil de diagnosticar si los médicos clínicos y anatomopatólogos no tienen información de antemano, dice el Dr. Larsen.

"Esto es una crisis de la salud pública. Hay mucha gente trabajando de manera incansable en todo momento para descubrir cuáles son los culpables, y qué sustancias químicas podrían ser las responsables", dice el Dr. Larsen. "Según lo que vimos en nuestro estudio, sospechamos que la mayoría de los casos implican contaminantes químicos, subproductos tóxicos y otros agentes tóxicos presentes en los líquidos para cigarrillos electrónicos.

Mientras tanto, la sociedad debe considerar lo que dicen las principales organizaciones médicas y las agencias de salud pública sobre los peligros de fumar cigarrillo electrónico.

“Todos deberíamos entender que fumar cigarrillo electrónico conlleva riesgos, incluso el riesgo de muerte, y creo que nuestra investigación avala eso”, dice. “Con base en las observaciones que obtuvimos, sería prudente analizar las mejores maneras de regular la industria y educar al público, en especial a nuestros jóvenes, sobre los riesgos de fumar cigarrillo electrónico”.

Fuente: Mayo Clinic

