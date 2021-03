El Ministerio de Salud (Minsa) aseguró que trabaja en la solución de los “cuellos de botella” que impiden que el reglamento de la Ley de Cáncer Infantil sea promulgado, pese a que ya pasaron seis meses desde la aprobación de la norma, que busca salvar la vida de unos 650 niños por año.

“Estamos trabajando para que salga el reglamento” , aseguró ante el Congreso la doctora Reina Bustamante, directora de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer (DPCAN), órgano del Minsa a cargo del reglamento.

La Ley de Urgencia Médica y Atención Integral del Cáncer en el Niño y Adolescente establece la cobertura completa del tratamiento del cáncer infantil, se otorga una licencia especial remunerada para los padres de los niños diagnosticados con cáncer, se crea el Programa Nacional de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, entre otras medidas que buscan atender a esta población vulnerable.

[Ver el video desde el minuto 31:30]

“El programa nacional necesita modificaciones de organización y eso lamentablemente no es de un día para otro. Eso se está trabajando. Estamos conscientes de que se requiere [el programa de cáncer infantil]. Tenemos dos cuellos de botella: el primero es presupuestal, pues si reglamentamos la ley y no tenemos el presupuesto, vamos a tener a los niños encadenados pidiendo su subsidio ; [el segundo es] con el trabajo del programa nacional, a pesar de que no existe ya estamos trabajando por los niños”, aseguró Bustamante.

Como mostró El Comercio en un informe publicado esta semana, la comisión encargada de la elaboración del reglamento de la ley terminó sus labores en diciembre pasado, pero aún el Ejecutivo no lo promulga, lo que impide la aplicación de la ley.

“Ya hemos podido coordinar con quien sería el [ente] que recibiría el financiamiento cuando el MEF [Ministerio de Economía] apruebe el aporte, sería el Seguro Integral de Salud. [El monto] llega a alrededor de 34 millones por cada año fiscal , y como es una ley, tiene que ser permanente”, señaló Bustamante.

Se estima que cada año en el Perú 1.800 niños y adolescentes son diagnosticados con algún tipo de cáncer y siete de cada 10 de ellos son diagnosticados cuando su enfermedad está en etapa avanzada.

