Conforme a los criterios de Saber más

Más de seis meses han pasado desde que la Ley de cáncer infantil fue promulgada. Padres de familia, médicos y autoridades celebraron este “hecho histórico”, pero hasta ahora el reglamento que permitirá su aplicación no ha sido publicado, lo que impide que la norma pueda aplicarse.

La ley garantiza, entre otras cosas, que los niños puedan culminar con su tratamiento y brinda un soporte económico para los padres , quienes muchas veces deben dejar sus empleos para dedicarse al cuidado de sus hijos que llevan tratamientos oncológicos durante años.

Esta norma considera también la creación del Programa Nacional de Cáncer Infantil, que sigue el modelo de países como Chile y EE.UU. que lograron gracias a estas iniciativas gubernamentales reducir la mortalidad entre los niños con cáncer , pues evita el abandono del tratamiento, permite el diagnóstico temprano e inicio oportuno del tratamiento, además posibilita que los niños se atiendan en su región de origen y no tengan que trasladarse a Lima.

En un informe previo, este Diario mostró que para el Ministerio de Salud (Minsa) había dos “cuellos de botella” que impedían que el reglamento de la ley sea publicado, el principal era el tema presupuestal, según informó la doctora Reina Bustamante, entonces directora de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer (DPCAN), órgano a cargo del tema. Tras dicha publicación y posterior presentación en el Congreso, asumió el cargo el doctor Ciro Liberato, a quien buscamos entrevistar, pero no obtuvimos respuesta oficial del Minsa hasta el momento.

El Comercio conversó con el doctor Iván Maza, jefe de oncología pediátrica del Hospital Rebagliati y uno de los especialistas que ha impulsado junto a los padres de familia la Ley de cáncer infantil, respecto al estado actual del reglamento.

- Hubo cambios en DPCAN. ¿Cree que esto influya en la publicación del reglamento?

La expectativa es que este cambio no haga que retroceda el proceso de reglamentación. El reglamento está terminado hace buen tiempo y ahora se necesita voluntad política no solo de DPCAN, sino del Minsa en general, del ministro [Óscar Ugarte]. Lo otro que necesitamos es la creación del programa de cáncer, la ley promueve su creación, pero el reglamento no va crear el programa, se tiene que hacer mediante un decreto supremo, que tenemos entendido que ya se está trabajando, y esto depende no solo de la voluntad política del ministro, sino también de la premier [Violeta Bermúdez]. Ahora estamos tratando de tener una reunión con la presidenta del Consejo de Ministros para conversar sobre la importancia no solo de la promulgación del reglamento sino del programa.

- ¿Han visto algún cambio de postura en las últimas semanas?

Yo, particularmente, no he visto que las cosas se hayan acelerado , sino ya hubiese salido [el reglamento]. Esto solo requiere de que se pongan de acuerdo sobre el reglamento y lo que falta es priorización, creo yo. Que el viceministro y el ministro digan que esto tiene que salir ya.

- Uno de los argumentos que nos dio la anterior directora para que no se publique todavía el reglamento era el tema presupuestal, pero ya han pasado semanas y parece que aún no están priorizando el tema.

No [están priorizando el tema], porque desde esa entrevista [con El Comercio] han pasado varias semanas. No es un tema que se haya avanzado. Necesitamos saber la postura del viceministro y del director de DPCAN. Necesitamos saber si hay voluntad política. Esperamos que la primera ministra se reúna con nosotros y los padres. No me imagino a la premier dando la espalda a los niños con cáncer, sino que también es necesario que tenga el tema en su radar. Estoy seguro de que si conociera el tema y conociera la urgencia que tienen los niños que están muriendo sin respaldo alguno, ella lo tendría como prioridad, como cualquiera de nosotros.

- En este momento se tienen dos necesidades: la promulgación del reglamento, que está en manos del Minsa, y la creación del programa, que depende de la PCM.

Así es. Esos son puntos importantes que van a cambiar la realidad del cáncer infantil en nuestro país. Todavía hay muchas cosas por hacer, desde luego, pero es un respaldo normativo grande que ayudará a que los niños se puedan curar, y con ello no estar a la cola de la región; es una vergüenza que, con más de 20 años de crecimiento económico sostenido, estemos en esta situación.

- Mientras no se apruebe la ley, los niños con cáncer seguirán desprotegidos y sus familias sin apoyo.

Sí, por ello le hago un pedido público al presidente Francisco Sagasti antes de que se vaya: por favor, priorice a los niños con cáncer. Él lo comentó cuando fue a visitar [a los niños], esperamos que lo cumpla. También a la premier, que por favor priorice a los niños con cáncer, el mismo pedido para el ministro Ugarte. Por favor, el pedido específico para ellos es que no se vayan del Gobierno sin haber priorizado a los niños con cáncer, que no se vayan sin hacer algo por ellos, y hacer algo es que se apruebe el reglamento y se cree el programa.

VIDEO RELACIONADO

Recomendaciones para prevenir el cáncer

TE PUEDE INTERESAR:

Síguenos en Twitter: