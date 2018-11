LG patenta un celular con 16 cámaras para tomar fotos en 3D

La carrera por conquistar el mercado móvil está muy peleada. Las mejoras e innovaciones se producen de forma acelerada. Esto se evidencia, por ejemplo, en la competencia por fabricar el celular con la mejor cámara. Para lograrlo, las empresas prueban de todo: desde apostar por una sola cámara, como Google, como incluir tres y hasta cuatro cámaras, como es el caso del Galaxy A9 de Samsung.

En este competitivo mercado, LG no se quiere quedar atrás. La compañía está trabajando en un sistema fotográfico de nada menos que 16 cámaras que irían colocadas en la espalda del equipo.

El fabricante asiático recibió una patente en la que se menciona un sistema de cámaras 4x4, dando como resultado 16 cámaras, una cantidad que no se ha visto hasta el momento. El sistema podría ser plano o curvo, esto para poder ofrecer diferentes perspectivas de una imagen.

.

--- ¿Para qué sirven tantas cámaras? ---

La patente describe que un ejemplo de usar las 16 cámaras es tomar un retrato con un lente y los otros servirían para tomar fotos desde diferente perspectiva. De esta manera, el usuario podría usar diferentes áreas de cada una de esas imágenes para crear una sola foto con lo mejor de todas.

Asimismo, gracias al número y disposición de lentes, este celular permitiría filmar películas en 3D y manipular las tomas moviendo los objetos que salen dentro del encuadre. Además, otra de las ventajas sería poder sacar la foto de una persona y hacer que gire la cabeza a un lado, o que la incline, y sacarle el mejor perfil sin tener que hacer otra foto.

No obstante, que LG haya patentado el sistema no quiere decir que el producto se verá en el mercado. Las compañías generan estos registros para proteger sus ideas, no necesariamente para darles vida. Lo que sí queda claro es que tecnologías como esta son necesarias para mejorar campos como la realidad virtual, que cada vez adquieren mayor presencia en el mercado de móvil.

Síguenos en Twitter...