En solo un décimo de la billonésima parte de un segundo, los investigadores fueron capaces de llevar agua líquida a esta temperatura y hacerla pasar por un estado de plasma, lo que les permitirá descubrir nuevas características de este importante elemento.

Calentar agua a 100 mil grados Celsius en menos de un décimo de un picosegundo, que en realidad equivale a la billonésima parte de un segundo.

Esta es la prueba más rápida que se ha logrado hasta la fecha y de la que se esperan aprender nuevos aspectos de este líquido tan importante en la vida humana.

Simulación del movimiento de las moléculas de agua y átomos en los primeros 70 femtosegundos del intenso pulso de rayos X.

Si bien esto podría significar que ahora los cafés estarán más rápido en la mesa, el proceso requiere de elementos que sólo lo hacen posible de replicar en laboratorios, por lo que este hervidor más rápido del mundo por el momento sólo será utilizado para lograr una mayor investigación del agua.

El avance, que fue publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), fue logrado por un equipo liderado por Carl Caleman, investigador del Centro de Ciencia Láser Libres de Electrones (CFEL, por sus siglas en inglés) de la Universidad Uppsala, en Suecia. "Esta no es la forma tradicional en que calientas el agua", comenta Caleman, agregando que "nuestra forma de calentar es fundamentalmente diferente".

Mientras que la ciencia básica detrás de calentar agua es "mover las moléculas", lo que logró el equipo del CFEL fue entregarle a los átomos "una fuerza muy potente de comenzar a moverse violentamente" luego de bombardear el agua con rayos X.

En menos de 75 femtosegundos, que es la milbillonésima parte de un segundo, el agua pasa de un estado líquido a plasma, que significa que los electrones han sido removidos de sus átomos, generando una especie de gas cargado eléctricamente.

Sin embargo, "mientras el agua se transforma de líquido a plasma —explica el científico— aun así queda con la densidad de agua líquida, ya que los átomos no han tenido el tiempo suficiente para moverse de una manera significativa".

Gracias a estos procesos que pasa el líquido cuando es calentado de esta forma, los científicos esperan lograr aprender nuevas características de este elemento que es tan esencial en el desarrollo de la vida en la Tierra.

GDA

Emol – Chile