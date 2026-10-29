El contacto de los animales de compañía con el minoxidil, un medicamento utilizado principalmente para estimular el crecimiento del cabello y tratar la hipertensión arterial, supone un riesgo para su salud, alertó el pasado lunes la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Los gatos son especialmente vulnerables y pueden sufrir intoxicaciones graves, complicaciones cardiovasculares e incluso la muerte.

El minoxidil ha ganado popularidad en los últimos años como tratamiento contra la alopecia androgénica, una forma de pérdida del cabello causada por factores genéticos y hormonales. Actualmente, el compuesto se comercializa en diversas presentaciones, como lociones, espumas, cremas y tabletas. Las formulaciones tópicas se aplican directamente sobre la piel.

El riesgo para las mascotas no se limita a la ingestión accidental del medicamento. También pueden quedar expuestas de forma indirecta al entrar en contacto con personas que utilizan formulaciones tópicas, por ejemplo, a través de las manos o la piel contaminada, así como de objetos que hayan estado en contacto con el producto, como almohadas y ropa de cama, advirtió la agencia en un comunicado.

Efectos adversos

El minoxidil es un vasodilatador que, aplicado de forma tópica, estimula el crecimiento del cabello. Sin embargo, según la AEMPS, la exposición directa o indirecta de las mascotas a este medicamento puede provocar efectos cardiovasculares graves, como hipotensión, taquicardia refleja, edema pulmonar, derrame pleural e insuficiencia cardíaca congestiva.

Otros síntomas de intoxicación incluyen debilidad, letargo, pérdida de coordinación de los movimientos (ataxia) y temblores.

Muchos propietarios de mascotas desconocen los peligros asociados a la exposición al minoxidil, lo que puede dificultar la identificación temprana de los síntomas de intoxicación y retrasar la atención veterinaria.

La agencia explicó que su advertencia se basa en la evidencia científica disponible, incluidos los datos proporcionados, entre otras fuentes, por el Centro de Control de Intoxicaciones de Animales de Estados Unidos.