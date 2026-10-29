Muchos propietarios de mascotas desconocen los peligros asociados a la exposición al minoxidil.
Muchos propietarios de mascotas desconocen los peligros asociados a la exposición al minoxidil.
/ Unsplash
Por Redacción EC

El contacto de los animales de compañía con el minoxidil, un medicamento utilizado principalmente para estimular el crecimiento del cabello y tratar la hipertensión arterial, supone un riesgo para su salud, alertó el pasado lunes la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Los gatos son especialmente vulnerables y pueden sufrir intoxicaciones graves, complicaciones cardiovasculares e incluso la muerte.

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