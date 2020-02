En 1998 recibió junto a Robert F. Furchgott y Ferid Murad el galardón más importante al que un científico pueda aspirar: el Premio Nobel. Louis Ignarro (Nueva York, 1941) compartió con sus colegas el reconocimiento en la categoría Fisiología o Medicina por sus descubrimientos sobre el óxido nítrico como molécula de señalización en el sistema cardiovascular.

Este gas –que producimos al tener una dieta saludable– es clave para mejorar la circulación sanguínea. Su poca producción podría ocasionar infartos, accidentes cerebrovasculares, entre otros. Ignarro estuvo de paso por Lima y El Comercio conversó con él sobre cuán complicado fue dedicarse a la ciencia.

—¿Cómo nace su interés por la ciencia?

Mis padres nunca fueron a la escuela. Nacieron en Italia, se conocieron en Nueva York, se casaron y me tuvieron. Ellos no hablaban inglés y yo lo empecé a hablar recién cuando ingresé al colegio. Mi educación hasta ese momento era muy limitada. Ahí empiezo a interesarme en los animales y en la química. A los 10 años les pido a mis padres un juego de química. Pero en realidad yo era muy travieso y quería fabricar mis propios fuegos artificiales y mis propios cohetes. Quería hacer combustible para cohetes. Eso fue lo que me hizo interesarme por la ciencia. Pero ese conocimiento floreció en mí y por eso cuando era adolescente yo ya tenía decidido estudiar Química.

—¿Qué tan buen alumno era en el colegio?

Cuando estaba en el colegio lo que más me interesaban eran los deportes, los autos veloces y las chicas. Nunca fui un estudiante brillante en la secundaria. El idioma siempre fue una barrera, aunque para esas épocas ya había mejorado bastante. Pero pasaba mi tiempo haciendo atletismo, jugando béisbol, nadando. Sin embargo, también me di cuenta de que los cursos de ciencias eran algo natural para mí y los estudiaba en cinco minutos y sacaba muy buenas notas. Mejoré mucho más en la universidad.

—¿Cómo tomaron sus padres su decisión de dedicarse a la ciencia?

Mi papá era un muy buen carpintero en Italia y luego en EE.UU. Me llevaba a su taller para que lo ayudara durante los veranos mientras yo era chico. Pero él nunca quiso que me ganara la vida así. Quería que fuera a la universidad, que estudiara Derecho, Medicina. Que fuera mejor que él. Me alentó muchísimo.

—¿Cómo se dio cuenta de que su camino era la química?

Mi interés en la química vino desde niño. Leía libros universitarios cuando estaba en secundaria. Descubrí que la base de la vida es la química. Pero también me gustaba la biología. Encontraba animales muertos, los llevaba a casa, los abría y me di cuenta de que por dentro eran similares. Buscando en libros de anatomía humana descubrí que todos somos parecidos, solo que diferentes por fuera. Ahí quedé convencido de que lo mío era la química y la física.

—¿Qué le recomienda a quienes están por terminar el colegio y están interesados por las carreras de ciencias, pero que aún tienen dudas?

El camino de la ciencia es bastante difícil no solo en el Perú, sino en muchos otros países. No se destina dinero para la investigación científica. A los más jóvenes les digo que la ciencia es la exploración de lo desconocido, pero también que la ciencia es la mejor manera de ayudar a mejorar la calidad de vida de todos. Que se animen por estudiar ciencias en sus países, pero que piensen que siempre está la posibilidad de postular a una beca o irse a otro país en donde haya más recursos para aprender e investigar. La mejor motivación es el ejemplo y eso es lo que intento hacer.

El perfil

Nombre : Louis Ignarro

Fecha de nacimiento: 31/5/1941

Grado : Doctor en Farmacología

Galardones: Ganador del Nobel de Medicina 1998

Trabajo actual: Integrante del consejo consultor de nutrición de Herbalife.

