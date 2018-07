Marte: Por qué Stephen Hawking veía urgente colonizar el planeta

[PUBLICADO EL 21-06-2017 EN EL COMERCIO]



El célebre físico británico Stephen Hawking les pidió a los países líderes en el mundo que envíen astronautas a la Luna de aquí al año 2020 "por el bien de la humanidad". También deberían construir una base lunar en los próximos 30 años y enviar astronautas a Marte hacia 2025, según el científico.

El profesor Hawking cree que este objetivo serviría para revitalizar el programa espacial, forjar nuevas alianzas y dar a la humanidad un sentido de cara al futuro.

"Expandirnos hacia el espacio cambiará completamente el futuro de la humanidad", dijo en el festival científico y artístico Starmus, en Noruega.

"Espero que una a los países competitivos en un objetivo, para enfrentar el reto común que tenemos todos".



"Un nuevo y ambicioso programa espacial animaría (a los jóvenes) y estimularía el interés en otras áreas, como la astrofísica y la cosmología".



Hawking también les respondió a aquellos que argumentan que sería mejor gastar nuestro dinero en resolver problemas en este planeta.

"No niego la importancia de luchar contra el cambio climático y el calentamiento global, como Donald Trump, quien es posible que haya tomado la decisión más seria, y equivocada, sobre cambio climático que haya visto este mundo", afirmó.



"Estamos quedándonos sin espacio y los únicos espacios a los que podemos ir son otros mundos", explicó el físico teórico de la Universidad de Cambridge.



"Es el momento de explorar otros sistemas solares. Expandirnos puede ser lo único que nos salve de nosotros mismos. Estoy convencido de que los humanos necesitan irse de la Tierra".

--- Planes concretos ---



El director de la Agencia Espacial Europea, Jan Woerner, dijo que planea la construcción de una base lunar para remplazar la Estación Espacial Internacional en 2024 y está colaborando con Rusia para mandar una misión para evaluar un lugar potencial de establecimiento.

China se ha fijado el objetivo de mandar un astronauta a la Luna.



La NASA, en cambio, no tiene planes para volver a la Luna y centra sus esfuerzos en enviar astronautas a Marte de aquí a la década de 2030.



Hawking dijo que no hay un futuro a largo plazo para nuestra especie en la Tierra; o recibiremos de nuevo el impacto de un asteroide o seremos tragados por el Sol. Añadió que viajar a mundos distantes "elevaría a la humanidad".



"Si la humanidad va a continuar por otro millón de años, nuestro futuro está en atrevernos a ir a donde nadie ha ido antes".



"Espero lo mejor. Tengo que hacerlo. No tenemos otra opción".