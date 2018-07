Un enorme lago subterráneo ha sido detectado por primera vez en Marte, lo que aumenta la posibilidad de que haya más agua y tal vez incluso vida, según astrónomos internacionales.

Situado debajo de una capa de hielo marciano, el lago tiene aproximadamente 20 kilómetros de ancho, indicó el informe publicado en la revista Science y dirigido por investigadores italianos.

Es el cuerpo más grande de agua líquida que se ha hallado en Marte.

Si existe vida en el agua líquida de Marte sería de forma de microorganismos, señalaron a Efe los investigadores Víctor Parro y Alberto González Fairén, del Centro español de Astrobiología (CAB), que se dedica a investigar el origen, evolución y presencia de vida en el Universo.



Estos microorganismos serían "verdaderos campeones de la resistencia", ya que debieron soportar temperaturas extremas y una concentración salina enorme, agregan.



En la Tierra, se han identificado microorganismos capaces de metabolizar y crecer hasta -20 grados en una salmuera y no se sabe si ese límite se puede rebasar.



--- ¿Como serían entonces los organismos marcianos? ---



De existir serían "muy especializados", recalca Fairén, adaptados a vivir a gran presión, a muy baja temperatura y con mucha salinidad.



Probablemente no hay ningún microorganismo de la Tierra que pueda vivir así; serían microorganismos que aquí no hay o aún no se han descubierto.



De encontrarla, afirman ambos, se abrirían muchos interrogantes, entre ellos cómo ha llegado allí. Cuando se formaron los planetas estos eran bolas incandescentes y quizás Marte tuvo condiciones de habitabilidad antes que la Tierra porque se enfrío más rápido.



Si esto es así, con el enfriamiento radical del planeta, los microorganismos se pudieron refugiar en los ambientes más propicios del subsuelo.

El agua líquida se encuentra debajo de una capa de hielo (blanco) ubicado en el polo sur de Marte. (sciencemag.org) Agencias

Otra de las incógnitas a averiguar sería si se trata de una vida independiente a la terrestre -hay teorías que sostienen que hace 3.800 millones de años hubo un bombardeo masivo de meteoritos en Marte y que cierto material pudo saltar a la Tierra- o si se trata de dos génesis distintas.



De ser esto último, podría haber incluso vida en más planetas, fuera de nuestro Sistema Solar.



No obstante, esto es aún ciencia ficción, advierten los dos astrobiólogos, que apuntan que en la actualidad no hay tecnología para llegar al polo sur de Marte y a las profundidades donde se han encontrado estas evidencias, pero sí a otros lugares -trópicos y ecuador- donde han aparecido pruebas de grandes capas de hielo a dos metros bajo la superficie y donde se podrían buscar "pequeños bolsillos" de agua.



Fairén subrayó que localizar vida "nos ayudaría a encontrar nuestro sitio en el Universo" y Parro concluye que "rebajaría un poco la soberbia de la Humanidad, a la vez que sería emocionante sentir que no somos los únicos en esta apasionante historia".



Con información de EFE y AFP



