Me volví adicta a las dietas de té que promueven algunas famosas

India Benjamin nunca había oído hablar de la dieta de té hasta que vio que varias celebridades que seguía en redes sociales la estaban promoviendo.



"Parecía que todas a las que yo estaba siguiendo -las chicas delgadas y bronceadas- le estaban haciendo publicidad todo el tiempo", le cuenta al programa Newsbeat de la BBC esta joven británica de 26 años.



Cuando estaba en la universidad, probó una dieta de té que utiliza laxantes para tratar de equilibrar su poco sano estilo de vida de estudiante.



Pero India había sufrido anteriormente trastornos de alimentación y dice que seguir la dieta del té se convirtió en una adicción.



Hay muchas dietas de té que se venden en el mercado hechas de una mezcla de hierbas.

Algunas pueden suprimir el apetito o tener un efecto laxante, como el té de hojas de sen, que algunas personas utilizan como una forma rápida de perder peso.

Las dietas de té están hechas de una mezcla de hiervas, algunas de las cuales pueden suprimir el apetito o tener un efecto de laxante. (Foto: Getty)

--- Peligroso ---

Los médicos afirman que usar laxantes puede ser "peligroso" y no deben considerarse parte de un plan para perder peso.



"Cambian la forma en que funciona tu intestino, te cambian las bacterias intestinales que ahora sabemos que son muy importantes para mantener nuestra salud", afirma el doctor Duane Mellor, profesor de nutrición humana de la Universidad de Coventry, Inglaterra.



Y no hay "evidencia científica" que apoye las afirmaciones de que las hierbas que contienen las dietas de té tienen beneficios para perder peso, dice la nutricionista Sonal Shah.



Lo que le ocurrió a India fue hace muchos años, pero las dietas de té -y las celebridades que las promueven- se han visto duramente criticadas recientemente.



Una de las críticas es la actriz y activista Jameela Jamil.

Jameela Jamil criticó duramente a varias celebridades en Twitter, incluidas Cardi B e Iggy Azalea. (Foto: Getty)

"Si les dices a tus seguidoras que adelgacen, entonces no quieres a tus seguidoras", tuiteó Jameela.



Y en particular dirigió sus críticas a Cardi B, Iggy Azalea, Khloe Kardashian y Amber Rose por promover con sus seguidoras productos para perder peso.



Asegura que a la gente a quien se le paga por esas publicaciones patrocinadas no le importa "ni la salud mental ni la autoestima" de sus seguidoras

"Dénos los códigos de descuento de sus nutricionistas, chefs personales, entrenadores personales, retocadores fotográficos y cirujanos plásticos malditos mentirosos", tuiteó Jameela.



En un video que ha sido visto por 10,1 millones de personas, Cardi dice que usó té para suprimir su apetito y que planea continuar usándolo cuando consuma alimentos que engorden.



E Iggy Azalea afirmó que una marca de té le ayudó a definir su estómago sin perder peso en otras partes del cuerpo.



"Me volví adicta a sentirme delgada"



India se convenció a sí misma que tenía síndrome de intestino irritable cuando sufría problemas intestinales causados por usar la dieta de té excesivamente. (Foto: India Benjamin)

A pesar de que se usan diversas hierbas en las dietas de té, la que le causó problemas a India fue el té de sen.



"Te lo tomas y pierdes un poco de hinchazón, pero cuando tienes un trastorno alimenticio te vuelves adicta a sentirte más delgada y éstos te ayudan a corto plazo", cuenta.



India afirma que tomar té "me arruinó completamente el intestino" después de tomar varias tazas al día durante seis meses.



La mayoría de las marcas de estos productos recomiendan tomar mucho menos que eso en períodos más cortos.



India cree que seguir la dieta del té puede ser útil para reducir la inflamación y dice que tiene amigas que la usan sin tener problemas.



"Pero yo soy la única (entre ellas) que ha tenido trastornos de alimentación en el pasado".

India dice que se dio cuenta que tenía un problema con la dieta del té cuando su novio bromeó que se había vuelto adicta a ésta. (Foto: India Benjamin)

--- No sostenibles ---

"Las dietas de té no son sostenibles", dice la nutricionista Sonal Shah.



"Si lo fueran entonces toda la gente se vería delgada y sana. Tiene que haber un cambio total de estilo de vida y tiene que ser algo sostenible".



Newsbeat trató de hablar con la marca de té que promueve Cardi B -que contiene laxantes- pero no obtuvo respuesta.



La BBC también trató de contactar, sin éxito, a marcas que producen tés de dieta en Reino Unido.



Tal como aseguran los expertos, las dietas de té pueden "distorsionar" la forma como entendemos los alimentos y nuestro cuerpo.



Y las celebridades que las promueven en redes sociales pueden provocar que sus seguidores desarrollen una pobre relación con los alimentos desde muy jóvenes.



"Los jóvenes, en particular las chicas -muchas de las cuales no necesitan perder peso- comienzan con un ciclo de dietas para perder peso desde edades muy tempranas", dice el doctor Mellor.



Y agrega que el uso de productos basados en las hojas de sen "potencialmente pueden llevar al uso de otros laxantes o incluso a una conducta de purgado, lo cual es muy dañino".



"Esto distorsiona toda la forma natural como deberíamos gozar de los alimentos, y deberíamos entender cómo los alimentos afectan nuestro cuerpo", agrega.

