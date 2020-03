Mecanismo separa células cancerosas de las sanas usando sonido

Un equipo de investigadores de la Universidad Carnegie Mellon (EE.UU.) ha desarrollado un dispositivo que separara células cancerosas de las sanas mediante ondas de sonido.

Se trata de un microchip que, en teoría, mejoraría el diagnóstico y tratamiento del cáncer, además de profundizar la investigación sobre la metástasis, la principal causa de muerte en pacientes con esta enfermedad.

El aparato hace posible que las ondas de sonido separen las células cancerosas de los cientos de miles de glóbulos blancos existentes, sin importar que sean mucho menos densos y de menor tamaño. De esta manera, este avance reemplaza las actuales técnicas de análisis genético del cáncer.

La nueva técnica, publicada en la revista “Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS), permite el análisis de las células sin modificarlas y es hasta 20 veces más rápida que los métodos actuales. Apenas necesita 5 horas para completar el proceso (los anteriores prototipos requerían entre 30 y 60 horas).

Los científicos han probado el nuevo test con muestras sanguíneas reales de tres mujeres con cáncer de mama, obteniendo resultados consistentes.

Por otro lado, el experimento en laboratorio con muestras de plasma preparadas con bajas concentraciones de células cancerosas reveló que el dispositivo es capaz de separar el 83% de las células tumorales.

Fuente: MuyInteresante