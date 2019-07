Por qué es mejor tener grasa en las piernas que en la barriga

¿Piernas gruesas? Pueden tener su ventaja.

Tener más grasa en las piernas en lugar de alrededor de la barriga protege a las mujeres posmenopáusicas de enfermedades coronarias, asegura un estudio.

La investigación, realizada por la revista European Heart Journal, especializada en el tema, encontró que las mujeres de peso saludable que corren el mayor riesgo de derrame cerebral o enfermedades cardiovasculares tienen más grasa en la región de la barriga y menos en las caderas y los muslos.

Los científicos dicen que las mujeres con la "figura de manzana" deberían reducir la gordura del abdomen y buscar más una "figura de pera".



La revista médica, publicada por la Universidad de Oxford, declaró que se necesita más investigación para explicar las razones de este vínculo.

¿Cómo se realizó el estudio?

Los investigadores siguieron a 2.600 mujeres de peso saludable con un índice de masa corporal (IMC) de entre 18 y 25, durante 18 años.



Todas participaron en un gran estudio llevado a cabo en Estados Unidos por Women´s Health Initiative -una serie de ensayos clínicos a largo plazo sobre la salud de la mujer- iniciado en los años 90, y fueron sometidas a escaneos regulares para controlar grasa, musculatura y densidad ósea.



El estudio encontró que las mujeres con "figura de manzana", con más grasa en torno a la barriga, tenían tres veces más riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares que aquellas de "figura de pera", con más grasa en torno a las caderas y muslos.



La "figura de pera" (a la derecha) protege más contra las enfermedades cardiovasculares, según el estudio. (Foto: Getty)

¿Acaso no se sabía que la "figura de manzana" es mala?

Los científicos ya saben que el tipo de grasa que rodea los órganos abdominales, conocida como grasa visceral, incrementa el riesgo de malestares metabólicos como la diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más personas mueren en el mundo por enfermedades cardíacas y circulatorias que por cualquier otra causa.



La razón por la cual la grasa en las piernas puede ser más protectora no se entiende bien, pero no causa problemas en otras partes del cuerpo.



Desafortunadamente, un estilo de vida poco sano en la madurez puede contribuir a un exceso de grasa abdominal.

Un estilo de vida insano puede contribuir a un exceso de grasa abdominal. (Foto: Getty)

Pero el profesor Qibin Qi, de la Escuela de Medicina Albert Einstein en Nueva York, responsable de este estudio, señaló que las anteriores investigaciones se habían concentrado simplemente en las personas pasadas de peso u obesas.



"Todas las participantes en nuestro estudio fueron mujeres de peso normal. Así que este mensaje es muy importante: aún para las mujeres de peso corporal saludable, de 'figura de manzana' o 'figura de pera', es importante", declaró.

¿Qué consejos deben seguir las mujeres?

El profesor Qi aconseja que se debería reducir la grasa abdominal, mejorar la relación entre la grasa en la barriga y la de las piernas.



El ejercicio y la buena alimentación siguen siendo aplicables para prevenir la enfermedad coronaria. (Foto: Getty)

Y añadió: "No se sabe si podría haber alguna dieta particular o ejercicio que pueda reubicar la grasa. Nuestro equipo está trabajando sobre este interrogante y esperamos tener una pronta respuesta".



Entretanto, recalcó que los consejos usuales sobre la alimentación sana y el ejercicio continuan siendo aplicables.



Por su parte, la doctora Sonya Babu-Narayan, directora médica asociada de la British Heart Foundation (la organización líder en temas cardíacos de Reino Unido), dijo: "Este estudio revela un vínculo interesante entre dónde acumulas la grasa y cuál es tu riesgo de un ataque al corazón o un derrame cerebral, pero no nos dice por qué existe".



"Una investigación futura para saber cómo la distribución de grasa corporal está relacionada con estas enfermedades podría revelar nuevas e importantes maneras de prevenir y tratar la enfermedad más mortal del mundo".

