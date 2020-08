En El Comercio continuamos con nuestra serie de entrevistas a personajes relevantes de la ciencia peruana. El extracto presentado a continuación forma parte de la nueva serie de podcast “Mentes Peruanas”, en donde buscaremos conocer lo que hay detrás de los científicos locales.

Tras su paso por las presidencias del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) y el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montañas (Inaigem), la doctora Gisella Orjeda ha regresado al mundo académico como docente de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Mayor de San Marcos. Desde allí, conversa con El Comercio sobre cómo se debe aprovechar este momento para el desarrollo de la ciencia peruana.

— ¿Cómo evalúa el accionar de la ciencia peruana en esta pandemia?

Quisiera hacer una diferencia entre la ciencia peruana, que es prácticamente inexistente, y los pocos científicos nacionales que hay. En el Perú, no hemos logrado apoyar al crecimiento de una sociedad del conocimiento, donde las decisiones se tomen con evidencia científica; donde haya una cantidad grande de especialistas de todas las áreas: desde las ciencias naturales, las exactas, hasta las ciencias sociales y humanas. Quiero resaltar, sí, el esfuerzo de algunos científicos que están tratando de sacar productos muy rápidamente, desde vacunas hasta ventiladores, y otros que son muy necesarios en estos momentos. Y también resaltar a las instituciones que van a llevar a cabo estudios clínicos. Somos muy pocos los científicos en el Perú y tenemos que rendir homenaje a los que hoy están haciendo ese esfuerzo.

— ¿Esta pandemia hará que cambie la forma en que el Perú mira a la ciencia?

Yo espero que esta situación tan dramática, que viven el Perú y el mundo, sirva para que los tomadores de decisiones se den cuenta de que la ciencia es inevitable para el desarrollo de un país. Pero no quisiera que se asocie la ciencia solo con salud. La ciencia tiene que ver con todos los ámbitos de nuestra vida: construcción, diseño de ciudades, transporte, minería, servicios sociales, medio ambiente, nutrición… En todos los aspectos productivos necesitamos de ciencia, de innovación y de desarrollo tecnológico.

“Cada uno de los institutos públicos de investigación dependen, hoy, de un ministerio”



— ¿Qué hace falta?

Muchas cosas. Desde científicos, y gente preparada y calificada, hasta mejorar las instituciones. Debemos fortalecer los vínculos entre las entidades que hacen ciencia. Los institutos públicos de investigación están sumamente abandonados. Mientras estuve en Concytec preparamos una serie de estudios e informes para plantear una nueva ley para estos institutos. Es absolutamente necesaria una norma que estructure pasarelas entre estos institutos, las universidades y el sector privado. Hay 13 institutos públicos de investigación en el país que nadie conoce y en los que, además, la situación de sus científicos es lamentable. Todos estos tienen contratos CAS por solo algunos meses, sin permisos para visitar a otros científicos, etc. Es una situación que deja mucho que desear. Los institutos públicos pueden trabajar de la mano con universidades, formando jóvenes; podrían habilitar su partida para otorgar subvenciones a becarios de diferentes universidades y seguir formando personas. No sé por qué nadie lo hace. Y estas pasarelas entre los ministerios, los institutos públicos de investigación y las universidades están cerradas. No hay contacto, menos aún, entre todos estos y el público en general.

— ¿Cuáles son, entonces, las medidas más urgentes?

Lo primero que necesitamos son articular el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación tecnológica; y aumentar la cantidad de personas calificadas. No vamos a hacer nada con 2.000 científicos que tenemos. Concytec dice ahora que hay 4.000 o 5.000, pero que el Estado tampoco considera científicos, porque los han clasificado en el rubro María Rostworowski; es decir, que no reciben bono de investigador ni algún otro beneficio porque el Estado Peruano no los considera investigadores. La denominación investigador María Rostworowski ha sido creada demagógicamente. Necesitamos instrumentos para convertir a todas esas personas en científicos. Necesitamos invertir mucho más en el mejoramiento de programas de maestría y de doctorado; y en las becas.

— Hay que fortalecer el sistema de la ciencia desde sus bases…

Necesitamos un cambio en la gobernanza. Concytec hoy depende mucho de quien está a la cabeza. A veces está fuerte y a veces, como ahora, está muy débil. Y eso es porque no hay un impulso; le han bajado el presupuesto por falta de ejecución. Cada uno de los institutos públicos de investigación dependen, hoy, de un ministerio. El problema es que cambian al ministro y cambian al presidente del instituto y eso no puede suceder en instituciones científicas. Los institutos públicos de investigación deberían ser uno solo, dependiendo de un equivalente al Concytec. Una nueva gobernanza podría definir las prioridades estratégicas para el país y cómo hacer la ejecución, para que sea flexible, con horizontes de 5 o 10 años, que puedan ir cambiando y los institutos se vayan adaptando a las nuevas necesidades. Hoy no hay institutos que estudien ecosistemas de desiertos, ni la conflictividad social, ni la problemática de las ciudades, ni las cuestiones de transporte, de energía.





