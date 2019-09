Métodos anticonceptivos | Causan cáncer, son abortivos y otros 7 mitos sobre su uso

En el Perú, aún existe mucha desinformación sobre el uso de métodos anticonceptivos. La amplia cantidad de mitos que existen en torno a su uso son un claro ejemplo de ello.

Por eso, con motivo del Día de la Salud Sexual y para sensibilizar y concientizar a la población sobre los problemas sexuales que enfrenta nuestra sociedad, el Dr. Abelardo Peña, encargado del área de Planificación Familiar de Inppares y vocero de la campaña “Yo Decido Cómo’’, expone 9 ideas equivocadas sobre los métodos anticonceptivos.

[CLIC AQUÍ para visitar la portada de Tecnología y Ciencias]

[Ocho métodos anticonceptivos que se distribuyen de manera gratuita en el Perú]

[¿Es verdad que la píldora anticonceptiva engorda?]

1. Cancerígenos. Este mito está a asociado al uso de las píldoras anticonceptivas orales; sin embargo, este método hormonal solo cumple la función de inhibir la ovulación y espesar el moco cervical. Por ello, es importante señalar que su suministro periódico no genera cáncer, en algunos casos tendría un efecto protector.

2. Son costosos. Es necesario informar, tanto a mujeres como varones, que en el Minsa existen métodos anticonceptivos gratuitos, entre ellos, los de larga duración reversibles, como: El Dispositivo Intrauterino (DIU) y el Implante Subdérmico, que protegen hasta en un 99.9%, por un mínimo de 3 años.

En la actualidad, hay más de 100 mil implantes disponibles a nivel nacional y pueden ser adquiridos en el área de Planificación Familiar de los centros de salud del Minsa y EsSalud.

(Foto: Shutterstock)

3. Ocasionan desequilibrio hormonal permanente. Muchas mujeres piensan que al utilizar métodos que contienen hormonas combinadas, como el estrógeno y la progestina, pueden generar un desequilibrio de por vida. Por el contrario, además de prevenir embarazos e infecciones, estos ayudan a regular el ciclo menstrual, reducir los dolores menstruales, y hasta prevenir quistes ováricos.

Cabe resaltar que existen métodos anticonceptivos que producen una variación del ciclo menstrual, como ligeras manchas o goteo entre periodos, lo cual no representa un signo de alarma; sin embargo, es importante recibir una consejería previa al uso y controles periódicos.

4. Abortivos. Los métodos anticonceptivos, incluyendo los de emergencia, cumplen la labor de retrasar el proceso de ovulación y espesar la mucosidad del cuello uterino dificultando el encuentro del espermatozoide con el óvulo. Por lo tanto, cumplen una función preventiva.

5. Estimula el interés en el sexo a temprana edad. Al contrario, la educación sexual integral y oportuna ayuda a que los jóvenes puedan tomar decisiones responsables al iniciar una vida sexual activa, prevenir embarazos no planificados e incluso, infecciones de transmisión sexual (ITS).

6. El Dispositivo intrauterino (DIU) produce infección en el útero. Con el avance de la ciencia y múltiples estudios, se ha demostrado que las infecciones no están vinculadas a la colocación de este dispositivo. Actualmente, los DIU’s que están elaborados con hilos especiales que se insertan en el útero de la mujer para impedir el desplazamiento del espermatozoide.

En el Perú, la colocación del DIU es gratuito en los principales establecimientos de salud públicos.

7. Producen infertilidad o dificultad para embarazarse. No existe ningún estudio que relacione los métodos anticonceptivos con problemas de infertilidad permanente posterior a su uso o que impida a la mujer quedar embarazada. Es importante resaltar que, al mes de la suspensión del uso de un método anticonceptivo, la usuaria ya podría retornar a su fertilidad con normalidad.

8. Se debe suspender su uso periódicamente para “desintoxicarse”. La calidad de la composición de los diferentes métodos anticonceptivos está avalada por la Organización Mundial de la Salud y no hay necesidad de suspender su uso. Sin embargo, si una persona desea quedar embarazada o tiene una contraindicación médica con el anticonceptivo, debe suspender la administración.

9. La vasectomía produce disminución de la libido sexual. El mito está asociado al procedimiento que se realiza en la vasectomía, para impedir el paso del espermatozoide en el fluido durante las relaciones sexuales, el cual no disminuye el deseo sexual, no afecta la erección, la eyaculación y mucho menos la masculinidad. Actualmente, la ex Maternidad de Lima viene realizando una campaña gratuita de vasectomía sin bisturí, dirigida al público en general.

Síguenos en Twitter...