Michael Collins regresó a la histórica plataforma desde donde partió el Apolo 11 a la Luna | VIDEO

Hace 50 años, el 16 de julio de 1969, tres astronautas estadounidenses despegaron de Florida hacia la Luna en una misión que cambiaría la forma en que la humanidad concibe su lugar en el Universo.

Michael Collins, piloto del módulo de mando del Apolo 11, retornó este martes a la plataforma de lanzamiento, en una ceremonia que a su vez marca el arranque de una semana de conmemoraciones de la misión Apolo 11. Estaba previsto que Buzz Aldrin, segundo hombre en la Luna, también forme parte de la actividad.

Su comandante y el primer hombre que pisó la Luna, Neil Armstrong, falleció en 2012.

Collins, de 88 años, se encuentra en la plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy, exactamente desde las 09H32 (8H32, en el Perú), para recordar el momento en que despegaron hace medio siglo.

El astronauta recordó el momento en que despegaron hace medio siglo hacia la Luna. (Foto: Captura)

Su nave espacial tardó cuatro días en llegar a la Luna antes de que el módulo lunar, conocido como "Eagle", tocara suelo en la superficie del satélite el 20 de julio de 1969. Armstrong salió de la cápsula y a las a las 02H56 GMT del 21 de julio de 1969 (21H56 en el Perú, del 20 de julio), de noche en Estados Unidos, y de madrugada en Europa, pisó suelo lunar.

Collins permaneció en órbita lunar en el módulo de comando Columbia, el único medio de transporte que los astronautas tenían de regresar a la Tierra.

"Ellos sabían, yo sabía, que si ellos por alguna razón no podían despegar, yo no iba a poder hacer nada al respecto. El Columbia no tenía tren de aterrizaje, no podía bajar a rescatarlos", dijo a reporteros en mayo en Nueva York.

Aldrin ha sido relativamente más esquivo con la prensa, aunque participó en algunos eventos como una gala el sábado pasado en California, para la que la entrada más barata costaba 1.000 dólares.

Activo en Twitter y siempre con calcetines con la bandera estadounidense, Aldrin ha sufrido problemas de salud y familiares que culminaron en marzo pasado con una tregua a una disputa judicial con sus hijos sobre sus finanzas

El martes, Aldrin será la estrella del evento por ser el segundo hombre que pisó la Luna. Solo cuatro de los 12 hombres que viajaron a la Luna durante las misiones Apolo están vivos.



