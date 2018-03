Una microalga tiñe de rojo la nieve ártica y amenaza con derretirla

Un extraño pigmento presente en las microalgas del continente antártico está generando un color rojo en la nieve de esta zona, lo que provoca que la superficie absorba mayores niveles de radiación y acelere su derretimiento.



El doctor en Ciencias Naturales asociado al Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (Ideal), de la Universidad Austral, Iván Goméz, alertó que el cambio climático, y el aumento de temperaturas, genera una propagación más rápida estas microalgas.

En entrevista con Las Últimas Noticias, Goméz indicó que "con el aumento de las temperaturas, la nieve tiene un mayor componente de agua líquida, que es el medio natural para que proliferen algas como la Chlamydomonas Nivalis y la Chlorella".



Sobre el derretimiento de la nieve, el profesional comentó que "la nieve blanca refleja y disipa prácticamente toda la luz que le llega. Pero en la medida que la nieve se empieza a ensuciar, y en ese sentido las algas ensucian la nieve, esa masa empieza a absorber más energía, a calentarse y derretirse".



Goméz, también explicó que este fenómeno no afectará por completo a la nieve de la Antártica.. Uno de los consuelos entregados por el experto que no toda la superficie del continente está amenazada por esta situación, ya que en las zonas más interiores, no se encuentran las condiciones para el desarrollo de estas algas.

"En la costa hay mayores condiciones para su florecimiento. La meseta central de la Antártica, donde hay hasta -70 grados C, es un ambiente inhóspito para estos organismos", explicó

(Fuente: Emol/GDA)