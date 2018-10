Científicos austríacos dijeron haber detectado trozos diminutos de plástico en heces humanas, lo que ha generado argumentos divididos entre políticos y algunos expertos.

Al presentar sus conclusiones en un congreso en Viena el martes, investigadores de la Universidad Médica vienesa y la Agencia Ambiental austríaca dijeron que su estudio piloto detectó microplásticos en las muestras tomadas a ocho voluntarios en Europa, Rusia y Japón.

Los microplásticos _piezas menores de cinco milímetros_ habían sido encontrados previamente en el agua, en animales y alimentos, pero hasta ahora los estudios no han demostrado que representen un riesgo para la salud humana.



--- Argumentos divididos ---



Sin embargo, su presencia aparentemente ubicua en el ambiente causa preocupación, y el dirigente del Partido Verde alemán dijo que el estudio austríaco era “una nueva señal de alarma”.



Robert Habeck dijo al grupo periodístico Funke que los microplásticos deberían estar vedados de los productos cosméticos y que se debería reducir en gran medida los empaques plásticos.



Sin embargo, algunos expertos dicen que no es sorprendente hallar microplásticos en muestras humanas y que el estudio austríaco deja muchas preguntas sin responder.



“Es en pequeña escala y nada representativo”, dijo el biólogo Martin Wagner, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Noruega.



Agregó que el estudio no ha sido revisado en forma independiente y que los autores no han explicado las medidas para impedir la contaminación de las muestras.



Fuente: AP

Síguenos en Twitter: