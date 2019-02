Microsoft recomienda no utilizar su navegador Internet Explorer

Con el título 'Los peligros de usar Internet Explorer como tu navegador predeterminado' Microsoft hizo un llamado sensato y le pide a los usuarios, los pocos que quedan, que dejen de utilizar el servicio como su opción para navegar por internet por defecto.

El sistema ha sido criticado por años y hasta ha sido motivo de memes y bromas de la cultura popular de internet, pero según cifras de W3Counter, cerca de un 3% de los usuarios mundiales de la red utilizan esta opción como su navegador.

Chris Jackson, Gerente de programa del grupo de dispositivos y experiencias en Microsoft, líder en ciberseguridad escribió una publicación en el blog oficial de la compañía y explicó cuáles son las razones por las que Internet Explorer podría llevarle a una navegación de protocolo del año 2001 y representa riesgos en seguridad digital para los usuarios.

Jackson habla de una “deuda técnica” de sitios y aplicaciones web especialmente empresariales que Internet Explorer ha tenido que soportar y que ha penalizado su desarrollo por años.



"Internet Explorer es una solución de compatibilidad. No estamos admitiendo nuevos estándares web y, si bien muchos sitios funcionan bien, los desarrolladores en general no están probando para Internet Explorer en estos días. Están probando en navegadores modernos", reza el escrito.

Algunas empresas e instituciones utilizan sitios web antiguos, que requieren soporte para los estándares antiguos (e inseguros). Ese tipo de servicios y contenidos no suelen estar disponibles en navegadores como Chrome, Firefox o el mismo Edge que obviamente recomienda Windows.



Jackson explica que el problema no solo viene del usuario, sino también de algunos desarrolladores que no actualizan sus plataformas e indica que si hubieran continuado con las prácticas de 'deuda' de Internet explorer "terminaría en un escenario en el que, al optimizar las cosas que tiene, terminará no pudiendo usar nuevas aplicaciones a medida que salen. A medida que surgen nuevas aplicaciones con mayor frecuencia, queremos ayudarlo a evitar tener que perder una porción cada vez más grande de la web".



Microsoft anunció recientemente utilizará un sistema compatible de Chrome (Chromium) para el desarrollo central de su navegador Edge. Ello le permitirá ser más ampliamente compatible con servicios actuales en internet.

