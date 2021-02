Si sacamos del mapa a la pandemia, el 2020 será recordado por los fanáticos de Samsung como el año de la revolución de la serie S: en diseño, en configuración, en propuesta en general. Probé de esa familia el modelo Ultra y me pareció “un tanquecito”, listo para hacer de todo… pero que quizás parecía que tenía demasiado. Era un dispositivo muy bueno, pero lo sentí un tanto abrumador. Hasta que llegaron -más temprano que de costumbre- los Galaxy S21.

El primer equipo que me ha tocado probar de esta serie es el más ‘power’ de todos: el Galaxy S21 Ultra 5G [aunque esta última característica realmente no es de importancia… todavía]. ¿Cuál es mi opinión después de haberlo tenido unos días conmigo? Aunque se pueda decir que el nuevo modelo tiene solo algunas mejoras mínimas, a mi parecer ha sufrido los cambios justos para hacer que esa propuesta -iniciada el año pasado- alcance madurez .





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO GALAXY S21 ULTRA DIMENSIONES 75,6 mm x 165,1 mm x 8,9 mm PESO 228 gramos PROCESADOR 5nm RAM/ROM 12 GB/16 GB + 128 GB / 256 GB / 512 GB CÁMARA TRASERA Cuádruple: Ultra wide 12 MP / Wide 108 MP / Tele 1 10 MP / Tele 2 10 MP CÁMARA FRONTAL 40 MP BATERÍA 5.000 mAh CARGA Wireless PowerShare, Super Fast Charging y Fast Wireless Charging SEGURIDAD Sensor de huellas ultrasónico, seguridad para procesador y memoria. OTROS Compatibilidad con S Pen, UWB, Wi Fi 6E, IP68, altavoces esté-reo AKG, Samsung DeX.





¿Qué tanto ha mejorado en diseño?

En múltiples oportunidades he señalado que no soy muy fan de cómo se implementaron los módulos de cámaras, en la mayoría de los casos, durante el año pasado. Sin embargo, la propuesta de Samsung para este Galaxy S21 Ultra me parece excelente : el módulo ya no es una cosa enorme que sobresale del cuerpo del equipo. No me mal entiendas: sigue siendo un módulo grande, incluso bastante parecido al del año pasado, solo que Ahora ese módulo se integra al diseño al nacer de los bordes del equipo e irse integrando de manera más “natural”. Para mí, es una mejor ejecución.

Samsung ha realizado ligeras modificaciones en el diseño de su S21 Ultra 5G, que integran de manera más natural el módulo de cámaras principales. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Esto se combina con el acabado mate en la parte trasera de la unidad que probé, que le daba un estilo mucho más elegante aún del logrado con los modelos del año pasado. Ah, y la posibilidad de que esta zona posterior quede llena de huellas, pese a ser de cristal, es mínima. Otra cosa es que, pese a sus dimensiones, se puede tener un mejor agarre del smartphone con una sola mano .

El nuevo smartphone de Samsung ha reducido ligeramente las dimensiones de su S21 Ultra 5G, de manera que es un poco más cómodo tenerlo en una sola mano. (Foto: Bruno Ortiz B.)

¿Qué tal va en desempeño?

Considero que sería imposible que equipos en este segmento del mercado vayan mal. Sería una tragedia. Si en el caso del modelo del año pasado consideré que se trataba de un ‘tanquecito’, este Galaxy S21 Ultra sigue siendo una cajita que reúne la mejor tecnología que tiene disponible Samsung para sus usuarios.

La pantalla del S21 Ultra sigue siendo de las mejores del mercado : mucho brillo, mucho contraste, mucho color vívido. Mantiene la posibilidad de que el usuario pueda elegir la tasa de refresco de la pantalla, llevándola hasta 120 Hz para tener una experiencia visual mucho más fluida y “natural” -incluso manteniendo la resolución más alta disponible-, pero que también consume más batería.

Una de las cosas en que este S21 Ultra no puede fallar (y, por supuesto, no falla) es en el desempeño global del equipo. ¿Es rápido? Sí. ¿Es fluido? Sí. ¿Hay lags? No. ¿Corren sin problemas todos los juegos y aplicaciones? Sí (claro, siempre que sean para Android, obvio). Como ya adelanté, es un “tanquecito”. “¿Pero cuál versión es la más rápida, la que Snapdragon o Exynos?” Es muy curioso, porque la estrategia del fabricante es no darte esa información. Para saber cuál versión es mejor, tendrás que ver videos comparativos o tener dos equipos, uno con cada tipo de procesador. Desde mi experiencia personal, te puedo decir que su desempeño es excelente (además, con la combinación de configuración que ofrece, es lo menos que se le puede exigir).

Este smartphone repite el sensor de huellas sobre la pantalla, que va muy rápido , así como un reconocimiento facial bastante bueno, como ya lo había demostrado en sus últimos equipos.

El Galaxy S21 Ultra, además, está listo para trabajar con 5G, pero esa característica no puede ser considerada hoy como un motivo de compra . Tiene sonido estéreo (por el altavoz frontal y el de la parte inferior),

¿Hay mejoras en las cámaras?

Si ya en el 2020 podíamos considerar al Galaxy S20 Ultra como un dispositivo con muy buenas cámaras , el modelo de este año propone mejoras con un doble teleobjetivo mejorando los resultados mostrados antes. Los acercamientos se ven mucho mejor, sobre todo cuando hay buena iluminación.

Otra de las novedades es que este nuevo Galaxy S21 Ultra 5G de Samsung puede grabar video en 8K aunque solo a 24 cuadros por segundo (fps), mejorando el 4K y 60 fps que se mantiene ahora como una alternativa más.

El modo noche del Samsung Galaxy S21 Ultra 5G es bastante eficiente, pero no se nota un gran avance con respecto a modelos anteriores. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Y, aunque no es novedad, es bastante interesante la implementación de la función Director para la grabación de videos, que combina las cámaras traseras con la frontal.

El gran angular del S21 Ultra 5G de Samsung ofrece gran calidad de detalle. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Después, vamos a ver otras características que nos son familiares de modelos recientes : un gran angular de buena calidad, un sensor para mejor enfoque, buena estabilización, el sensor de 108 megapíxeles, etc. Incluso, la app nativa de la cámara mantiene la misma lógica de uso que la versión anterior.

Los acercamientos con el S21 Ultra 5G son bastante buenos. Igual, los colores que muestra en el modo automático son bastante saturados. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Aquí podemos ver cómo es la imagen completa, con el lente 1x del Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Los acercamientos con el Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ofrecen bastante detalle. (Foto: Bruno Ortiz B.)





¿Qué onda con la batería?

Aquí es donde pueden venir los primeros problemas, y paso a explicarlos. Con este Galaxy S21 Ultra 5G, Samsung hizo lo que juró nunca hacer : ya no incluye el adaptador de pared en la caja. Es decir, solo viene el equipo y el cable USB tipo C (ni mucho menos auriculares). Sé que la justificación -tanto en esta como en otras marcas- es el cuidado del medio ambiente y que se reutilicen elementos de modelos previos. ¿Pero si es mi primer dispositivo de esta gama? ¿Voy a tener que gastar más en comprar por separado el adaptador de pared o un cargador inalámbrico?

Más allá de ese punto, este equipo tiene una batería de 5.000 mAh y una configuración que permite gestionar bastante bien la autonomía . Una jornada asegurada, sin ningún problema. En promedio podrás conseguir entre unas cinco o seis horas de pantalla. Y si vas jugando con sus características y funciones, tranquilamente puedes extender esa duración por un tiempo más. Tiene carga rápida de 25W por cable y de 18 W inalámbrica. En la primera modalidad, se demora un poco más de una hora en recargar la batería de 0% al 100%.

¿Cuál es el veredicto final?

Sin dudas, el Galaxy S21 Ultra de Samsung es uno de los mejores equipos que la surcoreana ha podido desarrollar hasta el momento. (Foto: Bruno Ortiz B.)

En lo personal, considero que Samsung ha logrado en este S21 Ultra 5G redondear de mejor manera la propuesta iniciada el año pasado para sus dispositivos de alta gama premium . Se trata de una renovación necesaria en el modelo, brindándole mejor estilo y mayor comodidad. ¿Algún punto en contra? En lo personal, no estoy de acuerdo con la falta de adaptador de pared en el paquete. Eso sí, este smartphone es el más moderno que la compañía surcoreana tiene en el mercado local (sin considerar sus modelos flexibles), por lo que se debe esperar un alto precio.





