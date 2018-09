En Apple nada es casual. Ni siquiera lo que aparece en las pantallas de los dispositivos que aparecen en las imágenes para promocionar sus productos.



Si uno acude a la página oficial de venta de aparatos de la compañía co-fundada por Steve Jobs podrá comprobarlo.



Hay un denominador común entre los dispositivos estrella que comercializa la compañía de Cupertino además de la icónica i que precede al nombre de cada uno de sus productos.



Y este es la hora que aparece en la pantalla de cada uno de ellos. Siempre la misma: las 9:41.



Esta hora aparece reflejada también en los comerciales que lanza la compañía tanto online, como en prensa o por televisión.



Y la razón de por qué ocurre esto se la develó hace poco el un antiguo desarrollador del sistema iOS de Apple, Scott Forstall, a Jon Manning, otro desarrollador que trabaja para la empresa Secret Lab en Australia.

--- Todo estudiado ---

"Diseñamos las presentaciones para que la gran revelación del producto ocurra a los 40 minutos", explicó Forstall.



"Cuando aparece la imagen grande del producto en la pantalla, queremos que el tiempo que se muestra sea similar al tiempo real en los relojes de la audiencia. Pero sabemos que no acertaremos exactamente 40 minutos".



Las presentaciones de la compañía de la manzana están estudiadas al milímetro y generan siempre mucha expectación entre la industria tecnológica. (Foto: Getty)

Fue así como al principio, en la presentación de los primeros iPhones, la hora que aparecía en las imágenes de promoción era 9:42, porque el anuncio se hizo 42 minutos después de haber empezado el acto, y no a los 40 como estaba previsto.



La hora cambió a las 9:41 cuando en 2010 se presentaron los primeros iPads y el nombre de la primera tableta se desveló a esa hora. Es la que permanece a día de hoy.



No todas las presentaciones de Apple se hacen a las nueve y, por tanto, no todas sus novedades se anuncian a las 9:41.



De hecho, la última en la que se presentó el nuevo IPhone XS y iWatch se había convocado a la prensa a las 10 de la mañana (hora local). El anuncio estrella se produjo por tanto a las 10:41 y no las 9:41.



Pero esta hora es especial para la compañía por otra razón más.



Fue las 9 de la mañana de un 9 de enero de 2007 que Steve Jobs presentó un producto innovador que daría un nuevo impulso a la empresa de la manzana.



"Hoy Apple va a reinventar el futuro del teléfono", dijo Jobs mostrando por primera vez el primer iPhone de la historia cuando pasaban poco más de 40 minutos de las 9.

