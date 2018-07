La mujer dada por muerta que "resucitó" en la nevera de una morgue

Una mujer en Sudáfrica se está recuperando en el hospital después de ser descubierta dentro de la nevera de una morgue.



La mujer fue llevada a la morgue de Carletonville, en la provincia de Gauteng, después de haber sido declarada muerta por los paramédicos tras un accidente automovilístico el pasado 24 de junio.



La empresa de ambulancias Distress Alert declaró que la víctima no había mostrado "señales de vida", según informó el sitio 'TimesLive' de Sudáfrica.



Pero, cuando un empleado de la morgue regresó a inspeccionar el cuerpo en la nevera, encontró que la mujer estaba respirando.



Un funcionario confirmó a la BBC que la mujer está siendo tratada en un hospital de Johannesburgo, después de ser referida allí por las autoridades forenses. Su nombre no ha sido revelado.

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer los hechos, al tiempo que la familia de la mujer expresó su malestar.



"Como familia, no hablaremos al respecto a no ser que la policía, los paramédicos y los funcionarios de la morgue estén presentes. Necesitamos respuestas", manifestó un miembro de la familia a la BBC.



El hombre señaló que la familia estaba conmocionada.



"El asunto es que necesitamos respuestas, eso es todo lo que queremos y en este momento no hay claridad", añadió.



El gerente de operaciones de Distress Alert, Gerrit Bradnick, dijo que no "había prueba de negligencia" de parte de su compañía.



"Esto no sucedió porque nuestros paramédicos no estén debidamente capacitados", explicó a TimesLive.



Bradnick dijo a TimesSelects que la mujer fue una de varias personas involucradas en un accidente automovilístico, el domingo 24 de junio, que dejó dos muertos.

---No es la primera en "resucitar" ---



Esta no es la primera vez que alguien despierta en una morgue después de que se le declare muerta.



En enero, un recluso de una cárcel en la región de Asturias, en España, recobró el conocimiento horas antes de que se le realizara una autopsia.



Los médicos habían entregado el certificado de defunción.



El drama de la familia a la que le dijeron que sus mellizos habían muerto y camino del funeral se dio cuenta que uno de ellos vivía

Tampoco es la primera vez que sucede en Sudáfrica.



Hace siete años, un hombre de 50 se despertó gritando en una morgue en la provincia de Cabo Oriental.



En 2016, otra víctima de un accidente de carretera, de KwaZulu Natal, fue declarado muerto solo que fuera encontrado respirando al día siguiente.



El hombre murió cinco horas después de ser descubierto.