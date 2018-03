El astrofísico británico Stephen Hawking, que desafió las expectativas de una muerte temprana para convertirse en el científico más popular del mundo, falleció a los 76 años en la ciudad universitaria inglesa de Cambridge.

Nació un 8 de enero -de 1942-, el día de la muerte de Galileo Galilei, y murió un 14 de marzo, día del nacimiento de Albert Einstein.

Una fuente de la universidad explicó a la AFP que su salud se había deteriorado en los últimos meses y que "se apagó en su sueño".

El físico británico Stephen Hawking deja al mundo numerosas frases célebres. En esta nota nos centraremos en las que dijo sobre Dios.

► "Sería aburrido ser Dios, sin nada más por descubrir (...) la raza humana necesita siempre un desafío (...) si un día se lograse ese objetivo, hacer después ciencia sería como practicar ahora el montañismo en el Everest". (Marzo de 2005, con motivo de la visita a Cambridge del director de la Fundación Príncipe de Asturias).



► Las leyes de la ciencia que explican el funcionamiento del Universo "no dejan mucho espacio para milagros o para Dios (...) la ciencia está contestando cada vez más preguntas que solían ser dominio de la religión (...) habrá "pronto una respuesta definitiva a cómo empezó el Universo". (Setiembre de 2008 en Santiago de Compostela)



► "No se puede animar a los jóvenes a estudiar carreras científicas con recortes en el campo de la investigación".



► "En mi opinión, no hay ningún aspecto de la realidad fuera del alcance de la mente humana".



Fuente: AFP / EFE



Síguenos en Twitter: