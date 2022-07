Fue una visita corta, pero productiva. Por dos días, Daniel Filmus, titular del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) de Argentina, estuvo en Lima y se reunió con diferentes autoridades para afianzar los vínculos entre ambos países, e iniciar varios procesos de cooperación.

Antes de partir, Filmus conversó con El Comercio sobre el panorama para ambos países y sobre la experiencia argentina con un ministerio de este tipo.

—¿Cuál fue el principal motivo de su visita al Perú?

Acercarnos una vez más al vínculo científico-tecnológico que tenemos entre ambos países y que es histórico. Hemos trabajado junto con el Perú en el tema nuclear, en el tema espacial. Son décadas de trabajos en común y que es necesario retomarlos para enfrentar los desafíos. Los países de la región debemos discutir cómo vamos a enfrentar los desafíos de la transformación en ciencia y tecnología. Si sumamos la inversión de toda América Latina, no alcanzamos la inversión de Francia. Se ha creado recientemente la agencia espacial latinoamericana. Estamos encabezando el tema con México, pero queremos profundizar la relación con el Perú por la experiencia que tiene en ese aspecto.

—En pandemia quedó evidenciado que la región no está preparada para afrontar problemas de tal magnitud.

Si la pandemia fue para el mundo un tema grave, para América Latina fue más grave aún. Quedamos supeditados a países que concentran el conocimiento, el saber, la investigación, que fueron los que avanzaron primero en el tema de las vacunas. Estos países son los que, al final, también concentraron la decisión de la vida y la muerte. Hoy en los países desarrollados se vencen mensualmente una cantidad de vacunas mayor a las que tienen algunos países del África.

—El desarrollo de una vacuna es clave...

De hecho, una de las iniciativas que hemos presentado el canciller peruano es que Argentina está avanzando en su propia vacuna, por primera vez. Ya estamos en la fase uno de los ensayos de una vacuna contra el COVID-19. Hemos hablado con México y con Chile, y ahora lo hicimos con el Perú para que los estudios de las fases 2 y 3 se pudieran hacer en varios países de América Latina. De esa forma, la región tendría una vacuna probada y desarrollada en nuestros propios países.

“[Con su reactor nuclear, el Perú] tiene un capital enorme que no tienen otros países de América Latina”.



—¿Con qué autoridades se ha reunido?

Tuve una agenda completa. Me reuní con la Agencia Espacial Peruana con el objetivo de desarrollar en conjunto un satélite. Hablamos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre la necesidad de que las escuelas más lejanas tengan Internet. Por nuestras geografías, no hay otra forma que no sea con un satélite.

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina, Daniel Filmus (derecha) se reunió con el titular del Concytec, Benjamín Marticorena, a su paso por Lima. / Embajada de Argentina

—¿También hablaron de capacitación?

El reactor que tienen se hizo en colaboración con Argentina hace poco más de 30 años. Tienen un capital enorme que no tienen otros países de América Latina. Pero la primera generación de profesionales formados ya se está jubilando, entonces ofrecimos, en forma de cooperación gratuita, la posibilidad de capacitar a nuevas camadas.

—¿Cómo ha sido la experiencia de Argentina con un ministerio de ciencias?

Durante esta visita esa ha sido la pregunta del millón. Para nosotros era imprescindible. Entre el 2007 y el 2017 la inversión en CTI creció del 0,20% al 0,37% y fue una explosión para las ciencias en nuestro país. En el paréntesis en que dejó de ser ministerio, el presupuesto cayó casi a la mitad. Tener ministerio nos permite estar en el gabinete, articular nuestra acción con otros ministerios y tener parte del presupuesto.

—Un ministerio no resuelve los problemas de un día para el otro…

Nada de lo que se haga en educación y ciencias es de un día para el otro. Son inversiones de años, para formar investigadores, ingenieros. Pero sí tiene sentido hacer esas inversiones para pensar en un futuro mejor, para pensar que podamos, en algún momento, disputar de igual a igual el monopolio del conocimiento que hoy tienen solo unas pocas naciones.