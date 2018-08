"Wake me up before you go-go" es la primera canción que aparece en una playlist confeccionada por la NASA para despertar a uno de sus rovers en Marte. Se trata del Opportunity, el robot que llegó en 2004 a la superficie del planeta rojo y que se encuentra "durmiendo" desde la tormenta de arena que afectó durante semanas al planeta.

Cuando el polvo comenzó a ser una amenaza para los rovers y sondas que recorren la superficie de Marte, la NASA decidió "apagar" momentáneamente al Opportunity para evitar que sus paneles solares -la única forma de carga- sufrieran daños, con la esperanza de volver a cargarlo tras la tormenta.

Sin embargo, el polvo ya bajó en Marte y el rover aún no logra despertar para continuar con sus investigaciones, es por esto que el equipo a cargo de la misión se propuso una nueva forma de motivar al robot para que salga de su extensa siesta. Así, cada día el Laboratorio de Propulsión a Reacción (JPL, por sus siglas en inglés) de la NASA comienza sus jornadas con una motivante playlist.

Encabeza por el éxito de Wham! en los 80 "Wake me up before you go-go", la lista -que más tarde el sitio Space.com decidió compartirla a través de una playlist en Spotify- continúa con éxitos de Queen como "Keep Yourself Alive" o "Bohemian Rhapsody", también de David Bowie como "Space Oddity" o "Life in Mars?".

En la lista también se encuentra Foo Fighters, The Beatles, Iron Maiden, Elon John, Kansas, P.O.D., Electric Light Orchestra, Boston, Gloria Gaynor, Tom Petty, Sam Bush y Bill Halley & His Cornets.

Según explica Michael Staab, un ingeniero del programa a cargo de este rover en el JPL, "esta es la primera vez que [el Opportunity] ha detenido la comunicación con nosotros y no la ha retomado cuando lo esperábamos".

Fuente: Emol-GDA