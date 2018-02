NASA hace historia al tomar imágenes a una distancia récord de la Tierra

La nave New Horizons, que se encuentra en los bordes más distantes del Sistema Solar debido a la misión inicial que realiza, fue capaz de tomar las imágenes más distantes que se han podido obtener hasta la fecha.

Esta misión, que fue la primera en llegar a Plutón en 2015, a fines del año pasado, también batió el récord de Voyager 1, capturando la imagen más lejana de la Tierra que se tenga hasta la historia. Además, esta sonda que es parte de la iniciativa New Frontiers de la NASA, es la quinta en su especie en acelerar más allá de los planetas exteriores.

Durante poco tiempo esta captura del cúmulo estelar Wishing Well, captada por New Horizons el 5 de diciembre de 2017, fue la más lejana hecha por una nave espacial, rompiendo un récord de 27 años establecido por Voyager 1. (Foto: NASA) Durante poco tiempo esta captura del cúmulo estelar Wishing Well, captada por New Horizons el 5 de diciembre de 2017, fue la más lejana hecha por una nave espacial, rompiendo un récord de 27 años establecido por Voyager 1. (Foto: NASA)

Gracias al uso de una cámara de reconocimiento de largo alcance, denominada LORRI (por sus siglas en inglés) la nave espacial ha observado varios objetos del Cinturón de Kuiper y planetas enanos en ángulos únicos.



Las imágenes capturadas en diciembre de 2017, corresponden a las más cercanas de todos los objetos del Cinturón de Kuiper -2012 HX84 y 2012 HE85- y son, por ahora, el registro fotográfico más lejano de la Tierra.



"New Horizons ha sido una misión de primicias: explorar primero Plutón, el primero en explorar el cinturón Kuiper, la nave espacial más rápida jamás lanzada", dijo el investigador principal de New Horizons, Alan Stern. "Y ahora, hemos sido capaces de tomar imágenes más lejanas de la Tierra que cualquier nave espacial en la historia", agregó.



El récord anterior pertenencia a la nave Voyager 1, la cual en 1990 capturó la famosa imagen de la Tierra " Pale Blue Dot", estando a 6,06 billones de kilómetros del planeta. Posterior a la fotografía, las cámaras de la misión se apagaron, y 27 años después la marca fue rota dos veces.



LORRI tomó una fotografía a un cúmulo estelar galáctico la cual superó la distancia de las imágenes capturadas por el Voyager 1. Dos horas más tarde, capturó otra imagen que superó su propia marca.



La misión extendida de New Horizons comenzó en 2017 y tiene como objetivo observar al menos dos docenas de otros objetos pertenecientes al Cinturón de Kuiper, planetas enanos y "Centauros".

(GDA / Emol)

LEE TAMBIÉN...