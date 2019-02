Neymar | En qué consiste la fractura que lo hizo llorar el día de su cumpleaños

"Lo que más quiero como regalo de cumpleaños es un nuevo metatarso", dijo entre lágrimas Neymar, el astro del PSG, cuando celebraba en París, junto a amigos y familiares, su cumpleaños número 27.



El brasileño sufrió, por segunda vez, una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho en el encuentro ante el Manchester United. El año pasado, a vísperas del mundial, el futbolista ya había tenido una lesión en el mismo lugar, que hizo que no llegué a la copa del mundo en su mejor condición.

En esta ocasión, el miedo inicial era que Neymar se perdiera el resto de la temporada de la Champions League, pero después de las observaciones médicas, el PSG proyectó que su estrella volverá a las canchas a mediados de abril.



Sin embargo, la frustración del jugador es evidente.



"Es un día muy especial porque es mi cumpleaños, pero estoy pasando por una fase que es 100% difícil en mi vida. Para quien es atleta, sabe que estar con muletas es complicado", expreso en plena celebración por su onomástico.

Pero ¿en qué consiste una fractura en el quinto metatarsiano?

Fractura metatarsiana

La Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU. explica en su web que los huesos metatarsianos son los huesos largos del pie que conectan el tobillo con los dedos, y que nos ayudan a guardar el equilibrio al estar parados y caminar.



Una torcedura grave, un golpe repentino o sobrecarga en el pie pueden causar una ruptura o fractura aguda de uno de estos huesos.



En el caso de Neymar, la fractura se produjo en el quinto metatarsiano, que se conecta al dedo pequeño del pie.



El médico deportivo Julio Grados explica a El Comercio que esta fractura es frecuente en el fútbol por los giros constantes que se hacen, ya que el apoyo, en estos casos, es mayor en la base del quinto metatarsiano, en la parte externa del pie. Y es más habitual aún en quien tiene un pie con un arco mayor que el normal, condición conocida como pie cavo.

Así, una persona con ese tipo de pie y que está expuesto a los constantes giros somete al quinto metatarsiano a estrés; es decir, por el sobreuso, el hueso se va debilitando y finalmente se fractura.

►Tratamiento

Para Grados, la mejor solución es operar de entrada, pues si no se procede de tal forma, muchas veces la fractura vuelve a producirse.



“En la operación colocamos un tornillo y un injerto de hueso para que el quinto metatarsiano no se vuelva a romper. Tras este procedimiento, no son muy comunes las recaídas, pero en el caso de Neymar (que ya se había operado), lamentablemente, ha pasado”.

