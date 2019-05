¿Nuestro universo es un holograma? Los próximos telescopios nos lo dirán

Hace dos décadas, un científico de la Universidad de Princeton propuso una idea, conocida como la "Conjetura de Maldacena" que consiste en trabaja sobre la base de una conexión entre la relatividad general y la mecánica cuántica, dos ciencias que se han desarrollado paralelamente, pero sin mezclarse. Hasta ahora, al menos en una idea planteada por el doctor Gonzalo Palma.

Este científico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile y PhD en Física de la Universidad de Cambridge ha publicado en la revista 'Physical Review Letters' un trabajo que habla sobre un "Universo holográfico" para trabajar sobre una idea que "las mentes más brillantes del último siglo han intentado unirlas en una sola teoría llamada gravedad cuántica", aunque sin éxito, explica el académico nacional.

Juan Maldacena, el autor de la teoría inicial, "no logró dar con dicha teoría, pero sí fue capaz de establecer una conexión ingeniosa, que revolucionó nuestra forma de entender la naturaleza. Una de las consecuencias de dicha conexión es que nuestro Universo podría ser una proyección holográfica", comenta Palma.

Ocurre que cuando una persona mira un holograma tradicional, lo que está viendo es una imagen en tres dimensiones, pero que cuya información está almacenada en una lámina en dos dimensiones. Esto, de acuerdo a la conjetura de Maldacena, significa que todos los datos de nuestro Universo, de cuatro dimensiones, podría estar guardada en un mundo de tres dimensiones, donde el tiempo no existe.



De esta forma, el trabajo recientemente publicado propone que, en un contexto de un Universo holográfico, las galaxias no podrían estar distribuidas de cualquier forma, sino -como lo explica el académico nacional- una forma de corroborar la idea de Maldacena sería mediante el mapeo completo de nuestro Universo.



Tarea que se enmarca entre los principales objetivos de la siguiente generación de telescopios que operarán tanto desde la Tierra como en el espacio.



Uno de estos es el "Large Synaptic Sky Telescope", que se está construyendo en la región de Coquimbo por la Asociación de Universidades para la Investigación de la Astronomía (AURA, por sus siglas en inglés). "Si dicho observatorio llegase a constatar un patrón distinto a aquel predicho para universos holográficos, estaremos en condiciones de concluir que nuestro universo no es un holograma", afirma Palma.

Emol, GDA

