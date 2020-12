Conforme a los criterios de Saber más

El anuncio de la aparición de una nueva variante mucho más contagiosa del SARS-CoV-2, que aparentemente se está convirtiendo en dominante en el Reino Unido, encendió las alarmas a días de que termine un 2020 que no deja de sorprendernos.

Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que la situación “no está fuera de control”, quedan muchas dudas en el aire. Por eso, El Comercio recurrió a diferentes especialistas para responder a las preguntas más comunes sobre el tema.

1. ¿Se trata de un nuevo virus, una cepa o una variante del virus?

“Se habla de una nueva cepa, cuando esta tiene un comportamiento diferente al virus original. En este caso, hay evidencia de que es el mismo virus pero más transmisible: es decir, causa lo mismo, infecta al mismo tipo de células, todo indica que se transmite más rápido. Por eso no se le considera una cepa, sino una variante”, explica Pablo Tsukayama, investigador y coordinador del Laboratorio de Genómica Microbiana de la Universidad Cayetano Heredia.

2. Esta no es la primera mutación del virus.

Para Tsukayama, la ciencia ficción le ha dado una connotación alarmista y extraordinaria a la palabra ‘mutación’, pero es algo más común. “Las mutaciones son parte de la vida. Tanto el virus como todo ser vivo tiene mutaciones”. Las que se han detectado en Inglaterra, en Sudáfrica y en otros países, no son las primeras mutaciones del SARS-CoV-2. “La mutación en virus como este, de ARN, son más normales. Si en los medios dicen “virus mutante”, no nos debemos asustar. Más bien, es lo normal que muten. Lo que debería preocuparnos es si estas mutaciones modifican el comportamiento del virus”, indica por su parte Juan More Bayona, doctor en inmunología comparada.

3. ¿Esta variación hace que las vacunas ya no sirvan?

“Es imposible que esta variante haya aparecido como respuesta a la vacuna, porque las mutaciones se detectaron meses antes de que empiece la vacunación”, dice Tsukayama. “Uno de los cambios identificados en la proteína S del virus está localizado en una región clave de la unión del anticuerpo neutralizante de la vacuna. Esa proteína es la llave para que el virus entre a la célula. Y es el blanco de todas las vacunas. En este caso, se han detectado 10 cambios [mutaciones] en esa llave”, explica More. ¿Entonces las vacunas no van a funcionar? “Estas mutaciones usualmente cambian una pequeña parte de la proteína S, pero es solo una de las instrucciones que tienen las vacunas. El resto de la proteína S y del virus sigue constante. No se espera que las vacunas pierdan eficacia a corto plazo [debido a las mutaciones]. Y si sucediera un cambio verdaderamente significativo, se pueden modificar las instrucciones para que la vacuna se adapte al nuevo linaje. Un ejemplo son las vacunas contra la influenza que deben modificarse cada año porque el virus muta constantemente”, explica a este Diario el médico epidemiólogo e investigador Álvaro Taype-Rondán.

4. ¿Sería complicado cambiar la vacuna?

“No sería muy complicado, porque las que están basadas en ARNm son fáciles de programar. Se tendría que cambiar el mensaje y listo. Lo complejo ahí será el tema logístico y volver a vacunar a la gente”, indica el doctor Pablo Tsukayama.

5. ¿Esta variante del virus es más mortal?

Según el epidemiólogo y experto en Salud Pública, Mateo Prochazka, no hay evidencia de ello. “Se trata de una variante que puede transmitirse de manera más rápida, sin matar más pero tampoco menos. Eso se traduce, desde lo epidemiológico, en curvas más altas, como si hubiera aumentado la marea. Se requerirán medidas de control más estrictas y más largas para disminuir la transmisión del virus”, explicó en un video compartido desde Londres, a través de su cuenta de Instagram.

6. ¿Qué podemos hacer si la variante llega a nuestro país?

Sobre el cierre de fronteras aéreas, hay un consenso sobre su utilidad, como medida de emergencia, pero de manera parcial. “Cuando se anunció la pandemia se cerraron las fronteras a vuelos de China, pero eso no evitó el ingreso del virus. Si ya pasaron tres meses, es probable que haya entrado por otros lados”, indica el doctor Tsukayama. ¿La opción será hacer más pruebas? “No. Para saber si esta variante está presente, lo que queda es secuenciar el genoma completo del virus, que es lo que tratamos de hacer desde Cayetano, desde el Instituto Nacional de Salud [INS] y otras instituciones”, agrega. “Cuando se hacen las pruebas de diagnóstico, también se hacen pruebas genéticas de los virus. El INS, de toda la proporción que tiene, busca el mapa genético del virus en el país. Así como se identificó el SARS-CoV-2 que venía de un linaje de Italia, se puede hacer genéticamente. Hace falta mayor vigilancia”, refiere el doctor Manuel Loayza, epidemiólogo y docente de posgrado de la universidad Norbert Wiener.

Más información

Sobre a las pruebas moleculares, el doctor More Bayona indica que si están basadas en la proteína S podría dar falsos negativos. Recomienda que se empleen las que están basadas en la proteína N , que es más estable.

, que es más estable. El doctor Loayza pronostica que en uno o dos meses se debería tener mayor información sobre esta nueva variante, sobre todo para saber si es que tiene mayor mortalidad. “Al ser más transmisible, hay más oportunidades de que personas susceptibles se infecten y desarrollen cuadros más complicados que sobrecarguen el sistema de salud, y hasta que tengan un desenlace fatal”.





VIDEO RELACIONADO

Francisco Sagasti anuncia suspensión de vuelos procedentes de Europa





Francisco Sagasti anuncia suspensión de vuelos procedentes de Europa





TE PUEDE INTERESAR





SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER