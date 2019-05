La nueva hipótesis sobre cómo se comunican los extraterrestres y por qué no podemos encontrarlos

Es uno de los temas que más curiosidad causan entre las personas. También una buena parte de científicos esperan, en algún momento, poder ponerse en contacto con algún tipo de vida extraterrestre.

Lejos de la creencia de ciencia ficción, es un consenso entre los astrónomos que en alguna parte del Universo, entre las miles de millones de estrellas y planetas, haya alguna sociedad inteligente que podamos conocer.

[¿Por qué los extraterrestres no responden los mensajes de la Tierra?]

[Una "nave extraterreste" se acerca a la Tierra, asegura reconocido profesor de Harvard]



Pero no hemos tenido ningún éxito pese a que los científicos exploran el espacio con telescopios y otras técnicas. Para algunos astrónomos, lo que sucede es que aún no contamos con la tecnología necesaria para poder detectar las señales disponibles en el espacio, pero también consideran que esto es cuestión de tiempo.

En esa línea se encuentra un equipo de científicos de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia. Ellos plantean que es muy probable que los extraterrestres tengan algún tipo de tecnología capaz de generar ondas gravitacionales, "ondas" generadas por eventos astronómicos muy grandes como supernovas, algo similar a lo que ocurre cuando una piedra cae sobre el agua.

La ciencia ficción está llena de teorías sobre contacto con extraterrestres, pero aún la humanidad no ha podido entrar en contacto con ningún sociedad fuera del planeta. (Foto: AFP)

"Una civilización suficientemente avanzada puede haber colocado tecnología en órbita de este agujero negro (en el centro de la Vía Láctea) para estudiarlo, extraer energía de él y/o con fines de comunicación. En cualquier caso, su movimiento orbital será necesariamente una fuente de ondas gravitacionales", señala Marek Abramowicz, líder de la investigación prepublicada por la Universidad de Cornell.

Abramowicz afirma que solo es necesario hacer cambios mínimos en los aparatos del proyecto LISA, el detector de ondas gravitacionales de la Agencia Espacial Europea, que será lanzado en 2034, para poder captar señales transmitidas por estas sociedades extraterrestres avanzadas.

LISA funcionará como un detector de ondas gravitacionales a 2,5 millones de km de la Tierra. El equipo de Abramowicz plantea que con los cambios que sugieren se podrá entrar en contacto con vida inteligente.

De acuerdo a su investigación, estas sociedades usan las ondas gravitacionales porque "una vez emitidas, viajan a través del espacio sin ser prácticamente perturbadas".

Por ello, proponen que usar las misiones espaciales destinadas a estudiar Sagitario* también como un "mensajero" que pueda captar las señales en el espacio existentes en el espacio.



Síguenos en Twitter...