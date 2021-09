Conforme a los criterios de Saber más

El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) ha renovado las reglas que guiarán la actividad científica en el país, con lo cual se deja de lado el pasado reglamento, que había sido criticado por un importante sector de la comunidad científica peruana.

El nuevo Reglamento de Calificación, Clasificación y Registro (Reglamento Renacyt) ha sido mejor recibido por los investigadores con los que habló El Comercio , aunque han reparado en algunos puntos específicos que -aseguran- podrían mejorarse.

Entre las principales modificaciones, se encuentran los ocho niveles o escalones para los investigadores, la eliminación de los epónimos y se abre la posibilidad para que los alumnos puedan ser calificados como investigadores desde pregrado.

En la norma también se destaca que los científicos deben de tener una conducta ética en su actividad, lo cual es especialmente importante luego de escándalos como el ‘Vacunagate’, en el cual estuvieron involucrados científicos nacionales , que -por el momento- han sido sancionados por las universidades a las que están afiliados. El Concytec está facultado para hacerlo según el Código de Integridad Científica.

Sobre el espíritu del nuevo reglamento, conversamos con Alejandro Llanos García, especialista de la Subdirección de Ciencia Tecnología y Talentos del Concytec.

El Concytec ha destinado S/11 millones para financiar proyectos científicos innovadores para enfrentar la pandemia. (Crédito: Concytec).

- ¿Cuáles son los motivos para cambiar o actualizar el reglamento?

Este nuevo reglamento lo que hace es promover el desarrollo del investigador en base a la calidad de la investigación científica. ¿Qué teníamos con el anterior reglamento? Teníamos, por ejemplo, dos grupos: el grupo María Rostworowski y el grupo Carlos Monje [nombres de científicos peruanos destacados]. Este sistema creaba esta distinción con dos epónimos. Entonces, identificamos que no había un puente claro para que los investigadores pasen de María Rostworowski a Carlos Monje. Otro tema que identificamos es que no había un mecanismo específico que promueva el crecimiento y la actividad continua del investigador a lo largo del tiempo. Otro tema importante eran las equivalencias, las cuales generaban interpretaciones diferentes para los investigadores; esto no le permitía al postulante proyectar su categoría.

“Otro cambio [con este reglamento] es que se incentiva la producción científica de calidad”.



- Clasificar a los investigadores por epónimos había generado rechazo entre los investigadores con el anterior reglamento. ¿Qué otras modificaciones se han realizado?

Ahora tenemos siete niveles más un nivel distinto, y está basado en puntajes. Un cambio principal es que ahora se incluye a los estudiantes; es algo muy importante porque esto promueve que desde temprano los estudiantes puedan ingresar a todo el mundo de la ciencia y tecnología. Otro cambio es que se incentiva la producción científica de calidad : tenemos las bases de datos Scopus, WoS y Scielo. Se emplean cuartiles, se coloca el límite de puntajes para Scielo, los conference [conferencias], los libros y capítulos del libro…

Otro tema importante es la convocatoria por ventanilla abierta. En este caso, el investigador ya no tiene que esperar a que salga la convocatoria, sino que -una vez que ya esté implementada la ventanilla, que es 120 días después de publicado el reglamento-, el investigador puede postular si lo desea.

Además, es importante destacar la promoción y mantenimiento activo. Antes se tenía una vigencia, ahora el investigador que entra el Renacyt tiene que mostrar que tiene actividad, esta se va a revisar cada tres años. Digamos que el investigador ha conseguido muchos artículos, puede pedir la promoción. ¿Qué sucede si no ha producido nada en tres años? Al hacer la revisión como parte del procedimiento normal, ese investigador pasa a un estado inactivo. Ya no se habla de vigencia, sino de actividad.

El Concytec es el ente rector de la CTI en el Perú. (Pixabay)

- ¿Qué va a suceder con los investigadores que ya tenían una clasificación con el anterior reglamento?

Ya tienen una vigencia con el anterior reglamento. Vamos a suponer que uno de ellos tiene su vigencia hasta diciembre del 2022, entonces su categoría estará vigente hasta esa fecha. Si quiere adecuarse a este nuevo reglamento, tendrá que postular para que pueda ser clasificado con estos nuevos criterios. ¿Qué pasa con los investigadores cuya vigencia va a expirar pronto [este año]? Estos investigadores van a mantener su vigencia hasta el 28 de febrero del 2022, porque entendemos que la ventanilla abierta se implementará en enero de 2022, por lo cual ellos van poder postular sin ningún problema.

- Hay también un detalle sobre los llamados ‘investigadores distinguidos’, que deben cumplir los más altos requisitos. Pero llama la atención que esa calificación es permanente. ¿No es necesario que se mantenga en actividad para seguir siendo un ‘investigador distinguido’? Porque pueden haber investigadores jóvenes que lleguen a esa categoría pero tienen muchos años de actividad por delante…

Se entiende que el investigador distinguido es el máximo nivel alcanzado. Obviamente pueden haber investigadores jóvenes que puedan llegar a esa categoría. El espíritu de la carrera de investigador es que publica y se mantiene vigente. En el caso del investigador distinguido se ha considerado que ya al alcanzar este nivel de puntaje y con este indicador de seguimiento, no es necesario demostrar una actividad.

- Digamos que queda en manos del investigador por los antecedentes que tiene. Se presupone que va a seguir investigando.

Claro, tener más de 200 puntos... Se entiende que al alcanzar este puntaje se tiene una amplia trayectoria investigando. [Para llegar a este puntaje] estamos hablando de una gran cantidad de artículos, patentes, libros. Estamos hablando de alguien que se dedica a la investigación y que investigar y publicar constantemente es inherente a su actividad.

La UPCH ha sancionado a los investigadores involucrados en el 'Vacunagate'. (Foto: GEC)

- Hay otra parte del reglamento que me parece importante: se va a excluir a un investigador cuando transgreda la ética o integridad científica tras una sanción impuesta por el Comité de Integridad Científica*. ¿Es así?

Cierto.

- ¿Este comité de ética ya está activo?

Sí, tenemos un Comité de Integridad Científica y está publicado el Código Nacional de Integridad Científica.

- Pero mi pregunta es si el comité está activo.

Está activo.

- Entonces, si el comité ya está activo, ¿hay alguna sanción que haya dado?

No puedo responder esa pregunta porque no es parte de mi función. Hay todo un personal que ve el tema del comité.

- Entonces, volviendo a lo anterior, sobre el reglamento: para que un investigador sea excluido, sucede luego de una sanción del comité de ética, el cual ya está activo.

Claro, para que se excluya a un investigador por una falta ética hay que reportarlo a través del Comité de Integridad Científica, el cual ya se encuentra activo.

- Lo pregunto porque el reglamento destaca que una de las características de un investigador es su perfil ético en la conducción de su actividad científica

Claro, concuerdo. Obviamente un investigador debe de tener integridad científica.

“Con el reglamento se quiere promover la labor científica, tecnológica y social de los investigadores en el marco de estándares mínimos de educación de calidad”



Las investigaciones científicas no solo se hacen en el laboratorio. También las realizan los arqueólogos, historiadores y antropólogos, parte de las ciencias sociales. (Foto: Jesus BAHAMONDE / Calidda / AFP)

- Estuvimos hablando con algunos investigadores de ciencias sociales y humanidades y ellos señalaban que se los está evaluando, tanto en el anterior reglamento como en el nuevo, de la misma manera que a los investigadores de las llamadas ciencias básicas y ellos afirman que hay diferencias importantes en el modo de desarrollar investigaciones en ambos ámbitos, por lo cual consideran que la evaluación debería ser distinta. ¿Han considerado ello?

Obviamente, cada carrera tendrá comentarios específicos. Nosotros hemos publicado este reglamento general a todas las disciplinas, por ahora. Entonces, eso es lo que puedo decir. Incluso en la parte final [del reglamento] tenemos un cuadro en las áreas de conocimiento con los lineamientos de la OCDE, y este reglamento está calificando a todas las disciplinas en base a estos criterios.

En conclusión, ¿qué busca el Concytec con este reglamento?

Con el reglamento se quiere promover la labor científica, tecnológica y social de los investigadores en el marco de estándares mínimos de educación de calidad. Con este reglamento también se quiere mejorar su calidad de producción científica, lo que va a mejorar también a las entidades [a las que pertenecen]. También buscamos el reconocimiento nacional e internacional de los actores que realizan investigación en el país. En general, promover el desarrollo del investigador y la calidad de la investigación científica.

*El Comité de Integridad Científica debe conformarse por cinco miembros para que entre en actividad. Según una búsqueda realizada por El Comercio, no hay registro de conformación de dicho ente en las normas legales de El Peruano.

