El pediatra brasileño Hugo da Costa Ribeiro estuvo en Lima para dictar dos conferencias sobre el manejo adecuado de la nutrición en los niños. Habló con El Comercio sobre la epidemia de obesidad.







— ¿POR QUÉ LAS FAMILIAS SIGUEN VIENDO A LA OBESIDAD INFANTIL COMO ALGO QUE NUNCA LES VA A AFECTAR?

Pasa algo bastante particular, pero es un tema cultural: se piensa que el niño gordito es sano. El problema es de percepción de imagen corporal por parte de la madre. Si lo decimos durante la consulta, las mamás se molestan y responden que el niño está sano. Se necesita que quienes cuidan a los niños perciban que está pasando algo que no es normal.



— HAY MUCHAS CAMPAÑAS CONTRA LA OBESIDAD INFANTIL…

Es que con los niños podremos lograr algo. Los adultos podemos mejorar un poco, pero no podemos cambiar las cifras que siguen subiendo, se haga lo que se haga. La epidemia de la obesidad no se va a vencer en un año, dos años, una década. Creo que es un tema generacional. No hay que sentirse frustrado, pero hay que comprender que la obesidad no es problema solo de la persona, sino de la familia, de la escuela, la comunidad, del Gobierno.



— Y LOS ADULTOS QUEREMOS RESULTADOS INMEDIATOS...

Por eso empiezan a aparecer fórmulas y productos mágicos, que no resuelven nada. La complejidad de la obesidad es mucho mayor que solo modificar la alimentación o bajar la ingesta de calorías, junto con incrementar la actividad física. Con ejercicios y dieta no se vence a la obesidad, sino sería muy sencillo. Es un tema de cambio de los hábitos saludables, de la forma de vida.



—¿CÓMO VE ESTE PROBLEMA HACIA EL FUTURO?

Lamentablemente, cambiando hoy ya no protegemos a nuestros bisnietos contra la obesidad. El objetivo debe ser desacelerar el número de obesos, pues es una meta posible.

