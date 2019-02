Octógonos de advertencia | ¿Para qué sirven y por qué serán obligatorios desde junio?

Todos los alimentos industrializados que se vendan en el Perú deberán llevar, a partir del 17 de junio de 2019, octógonos de advertencia que informen que su contenido excede los parámetros establecidos por la ciencia para el sodio, azúcar, grasas saturadas o grasas trans.

Los octógonos de advertencia se dan en el marco de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, que dispuso entre otras medidas el "uso de un sistema de etiquetado de advertencia en los alimentos procesados".

Los productos podrán tener hasta cuatro sellos de advertencia de acuerdo con su contenido y los parámetros fijados en el reglamento de la ley de alimentación saludable. (Infografía: Jean Izquierdo) Agencias

--- Productos con octógonos de advertencia ---



En vista de que ya falta poco para que los octógonos sean obligatorios, algunas empresas ya han empezado a mostrar dicho distintivo en sus etiquetas. Así lo destacó el doctor Elmer Huerta a través de su cuenta de Twitter.

"¡Qué buena noticia de salud pública para Perú! Salieron las primeras gaseosas con octógonos que advierten que tienen mucha azúcar. Ahora la gente decidirá si desea consumirlas o no. Esa es una decisión personal, pero si desarrollan obesidad, no podrán decir que no se les informó", destacó el reconocido médico peruano.

"¡Qué buena noticia de salud pública para Perú! Salieron las primeras gaseosas con octógonos que advierten que tienen mucha azúcar. Ahora la gente decidirá si desea consumirlas o no. Esa es una decisión personal, pero si desarrollan obesidad, no podrán decir que no se les informó.

Poco después, el Ministerio de Salud (Minsa) subrayó que ahora las "familias peruanas tendrán información de los productos con altos contenidos de azúcar y deben pensar antes comprarlos".

"Desde el 17 de junio se informará sobre los niveles altos en azúcar, sodio, grasas saturadas y trans en alimentos procesados #LaSaludNoEspera", agregó el Minsa.

Familias peruanas tienen información de los productos con altos contenidos de azúcar y deben pensar antes comprarlos.



"Desde el 17 de junio se informará sobre los niveles altos en azúcar, sodio, grasas saturadas y trans en alimentos procesados #LaSaludNoEspera"

Los productos podrán tener hasta cuatro sellos de advertencia de acuerdo con su contenido y los parámetros fijados en el reglamento de la ley de alimentación saludable.



(Fuente: El Comercio)

La ley de alimentación saludable fue promulgada por el presidente Ollanta Humala en mayo de 2013. Su reglamento recién lo aprobó en abril de 2017 el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Finalmente, el “Manual de advertencias publicitarias”, ordenado por el reglamento, fue aceptado en junio de 2017 por la ministra de Salud, Silvia Pessah.

Ese manual determina que los alimentos procesados que se vendan en el Perú deberán llevar etiquetas en la parte frontal del envase. Ese etiquetado –en forma de octógono– deberá advertir si el producto contiene un exceso de azúcares, grasas, sal o grasas trans.

--- Etiquetas frontales ---



Según detalló el doctor Elmer Huerta en una nota publicada en El Comercio en noviembre de 2018, el octógono es uno de los muchos modelos de etiquetas impresas en la parte frontal del envase de un alimento procesado. Es diferente de la complicada etiqueta de información nutricional –como el GDR– que se imprime en la parte posterior o lateral de los productos.

Las etiquetas frontales se distinguen por su claridad y mensaje directo al consumidor, lo cual les permite a estos tomar decisiones informadas instantáneas en el lugar de compra. Otro ejemplo de etiqueta frontal es el semáforo, que usa los colores de esos dispositivos para advertir sobre el contenido de ciertos nutrientes, como grasas, azúcares y sal.



Antes de la aparición de los octógonos en el 2016, se pensaba que los semáforos eran un tipo de advertencia frontal efectivo. Sin embargo, por lo simple y directo de su mensaje –especialmente a los niños–, diversos estudios demostraron que los octógonos son más efectivos.



En la actualidad, además de Chile, el Perú ha sido el primer país en adoptarlos, aunque Uruguay decidió adoptar la medida y Canadá se acerca a la aprobación.

DATO

- La ley de alimentación saludable, además de pedir un sistema de etiquetado de advertencia en los alimentos procesados, también dispone la creación de un sistema de monitoreo de obesidad en niños, que haya actividad física y educación nutricional en las escuelas. Asimismo, prohíbe la venta de alimentos no saludables en los quioscos escolares y que se norme la publicidad engañosa de alimentos procesados.

