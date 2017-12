Más ojos vigilantes sobre la homeopatía

“Anas barbariae hepatis et cordis extractum”. Esta rimbombante frase en latín significa extracto de hígado y corazón de pato. Este es el ingrediente activo de la sustancia homeopática Oscillococcinum, usada para tratar síntomas parecidos a la gripe. Sin embargo, no hay evidencia científica de que sea efectiva. Pese a ello, cada caja de treinta dosis se vende a S/219,90.

Ante esta alarmante falta de datos, la Oficina de Drogas y Alimentos de EE.UU. (FDA) acaba de proponer un enfoque más riguroso en el control de las sustancias homeopáticas.

—Disueltos en agua—

De acuerdo a la FDA, la industria de la homeopatía vale casi 3.000 millones de dólares. Y aunque no descarta que estas sustancias podrían tener beneficios para la salud –dejando siempre en claro que serían mínimos o prácticamente inexistentes–, advierte que existe el riesgo de efectos secundarios graves debido a que estos productos son fabricados de forma deficiente o “porque contienen ingredientes activos que no han sido probados o revelados adecuadamente a los pacientes”.

En sí, la homeopatía se basa en diluir de forma sucesiva un extracto que posee uno a varios principios activos [que son los que actúan sobre la enfermedad]. En el caso del Oscillococcinum, el ingrediente es diluido en 200C, es decir, una parte por cada 10 elevado a 400 partes de agua. Según el portal Forbes, si uno llenara todo el Sistema Solar con agua y le agregara una molécula del ingrediente homeopático, este estaría mucho más concentrado que en el propio medicamento.

Por ello, los especialistas señalan que los principios activos prácticamente están ausentes, lo cual hace que las sustancias no sean efectivas en el tratamiento de males.

—Las reglas de juego—

Con la nueva normativa, la FDA planea aumentar el control en los productos homeopáticos para bebes y niños que contengan ingredientes como belladona y nux vomica, considerados peligrosos. También habrá una mayor regulación en aquellos usados para tratar enfermedades graves, como el cáncer y males cardíacos.

En el 2016, la agencia estadounidense lanzó una alerta sobre el uso de tabletas homeopáticas que poseían belladona, luego de que fueran asociadas a casos de convulsiones y muertes en menores de edad.

Pero la FDA no ha sido la única en actuar frente a la homeopatía. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) publicó este año un documento en el que solicitaba a los médicos que no prescribieran homeopatía tras una atención primaria. Se argumentó que su uso no está basado en evidencias científicas y que sus beneficios se deben a un efecto placebo.



