Conforme a los criterios de Saber más

La variante Ómicron ya está en el Perú. Así lo confirmó el Ministerio de Salud, que este lunes dispuso reducir el plazo de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 de cinco meses a tres, una medida que busca evitar que nuevos casos lleguen a saturar los hospitales.

Aunque la evidencia no es concluyente, algunos estudios iniciales apuntan a que las dos dosis de la vacuna no tendrían el mismo nivel de protección sobre la infección; es decir, el contagio. Aún no hay indicios de que su eficacia para evitar casos graves de COVID-19 haya disminuido.

La información difundida por las compañías farmacéuticas y algunos grupos de investigación -en fase de prepublicación por el momento- hizo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidiera que “no se sacaran conclusiones apresuradas” y que se esperara a tener “datos de la vida real” que permitan conocer a profundidad cómo se comportan las vacunas frente a Ómicron.

“Podemos entender el gran interés y preocupación que hay en torno a si las vacunas protegen contra Ómicron, recordemos que había una preocupación similar cuando apareció Delta”, señaló la científica en jefe de la OMS, Soumya Swaminathan, quien reiteró que lo que se sabe ahora, más allá de los estudios en laboratorio, es que “en la vida real todas las vacunas funcionan bien a la hora de prevenir casos severos y hospitalizaciones”.

Ahora bien, lo que sí preocupa en países como España y Reino Unido es que al ser más contagiosa y que la evidencia disponible apunta a que las vacunas no son altamente eficaces para evitar el contagio, Ómicron genere cada vez más casos , con lo cual el número de pacientes que acudan al hospital también se incrementaría.

Tercera dosis

Pero de lo que sí hay evidencia, incluso antes de la detección de Ómicron, es que una tercera dosis potencia la protección de las vacunas, ya que después de cierta cantidad de meses los anticuerpos decaen. Es importante aclarar que la respuesta inmune es compleja: los anticuerpos no son los únicos que responden ante una infección.

Aplicación de tercera dosis a adultos mayores inició en octubre pasado. (Foto: GEC)

Desde hace meses, países de Europa y Reino Unido, así como EE.UU., comenzaron a aplicar el refuerzo seis meses después de la segunda dosis, en un contexto dominado por la variante Delta, que había mostrado ser más contagiosa y evadir en alguna medida el efecto de las vacunas.

Ahora, estudios recientes muestran que la aplicación de una dosis adicional puede darse incluso antes. Un informe de la Agencia Europea de Medicamentos de inicios de diciembre indica que “los datos disponibles respaldan la administración segura y eficaz de una dosis de refuerzo tan pronto como a los tres meses de la finalización de la vacunación primaria si fuera deseable un intervalo tan corto desde una perspectiva de salud pública , a pesar de administrar el refuerzo preferiblemente después de seis meses”.

Y esta medida se justifica, según los expertos consultados por este Diario, en que muchas personas consideradas de mayor riesgo ya superaron los seis meses desde su segunda dosis y que se la experiencia ha demostrado que el sistema de salud peruano puede colapsarse rápidamente ante el incremento de casos . Entonces, si se cuenta con el stock suficiente de vacunas, se puede reducir el tiempo.

Por ello, al igual que las agencias de salud en Reino Unido y Europa, el Minsa también decidió tomar la medida de acortar el tiempo a tres meses, ante el panorama actual marcado por las variantes Delta y Ómicron, que tendrían capacidad de reinfectar e infectar a vacunados.

“Ya no será necesario esperar cinco meses, sino solo tres meses, hay otros países que están aplicando la tercera dosis a los tres meses, esto se tiene que aplicar acá porque las personas con tres dosis tienen 75% más de protección frente a las nuevas variantes ”, dijo el ministro Hernando Cevallos a RPP.

Recordemos que información difundida por las compañías Pfizer -que produce la vacuna más usada en el país- y Moderna, muestra que una dosis de refuerzo incrementa la efectividad de sus vacunas contra la infección por Ómicrón.

Las pruebas de laboratorio de Sudáfrica sugieren que ómicron podría evadir la protección que ofrece Pfizer contra la reinfección, pero no contra las evoluciones más graves de la enfermedad.

Además, un estudio, realizado en Reino Unido y publicado este fin de semana en la revista The Lancet, revela que un refuerzo a los tres meses tras la segunda dosis es seguro y genera una importante respuesta inmune.

Por otro lado, además de la aplicación del refuerzo y alcanzar a aquellos que aún no han recibido ninguna dosis, las demás medidas de bioseguridad deben seguir aplicándose:

“El uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado de manos disminuyen nuestras posibilidades de exposición, sin importar qué variantes existan. Si seguimos todas las recomendaciones sobre el uso de la mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos , y nos colocamos la vacuna contra el COVID-19, tendremos múltiples capas de protección para mantenernos a salvo”, dice Richard Kennedy, inmunólogo y codirector del Grupo de Investigación de Vacunas de Mayo Clinic.

Aplicación de tercera dosis a adultos mayores inició en octubre pasado. (Foto: GEC)

¿Cuánta población falta por vacunar?

Hasta este domingo, el tiempo de espera para la dosis de refuerzo era de cinco meses para todos los mayores de 18 años. Según el Módulo de inmunizaciones de HIS Minsa, en total más de 4,3 millones de personas estaban aptas para poder recibir la dosis adicional, y hasta el lunes al mediodía se habían aplicado poco más de 2,3 millones de refuerzos, lo que representa un 53,44% de avance.

Avance de aplicación del refuerzo con el requisito de cinco meses. (Imagen: Juan Carbajal)

Además, el porcentaje de refuerzo en personas mayores de 60, considerados en mayor riesgo frente al COVID-19, era de 55,76%, con lo cual queda una gran cantidad de personas vulnerables por alcanzar, como se muestra en el siguiente cuadro.

Avance de aplicación del refuerzo en mayores de 60 años con el requisito de cinco meses. (Imagen: Juan Carbajal)

Pero, con el anuncio del Minsa, la cantidad de personas aptas se ha duplicado; en consecuencia, el porcentaje de avance se redujo.

“Las personas aptas ya no son 4,357,322, sino que ahora son 9,869,550; es decir, casi 5 millones y medio más. Entonces, el porcentaje de avance varía. Había un avance de 53.44%. Ahora, con tres meses de requisito, ese porcentaje ha bajado a 23,6%. Y en adultos mayores, las personas aptas se incrementan a 3,4 millones y el avance disminuye de 55,7% a 49%” , nos explica el ingeniero Juan Carbajal, ex miembro de Open Covid y quien analiza periódicamente la data de la vacunación en el país.

Stock de vacunas

Pero, al disminuir el tiempo necesario para la aplicación de las dosis de refuerzo, se debe tener un stock suficiente de vacunas para los próximos meses. También se debe considerar que se tiene previsto vacunar a menores de cinco a 11 años en enero. El Minsa aseguró que su reciente disposición no modifica su calendario.

De acuerdo con información de Cenares del Minsa obtenida por este Diario, en los últimos dos meses han llegado al país cerca de 15 millones de dosis de vacunas de Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca:

Además, como detallamos en un informe previo, el Perú recibirá 3,8 millones de dosis adicionales de Pfizer a través del mecanismo COVAX. El Minsa, la OPS y el laboratorio aún ultiman detalles logísticos para la llegada de las vacunas al país.

DATO

La OMS ha pedido que las personas eviten reunirse durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo debido a la variante Ómicron.

VIDEO RELACIONADO

A partir del 15 de diciembre se deberán cumplir nuevas medidas sanitarias implementadas por el Gobierno. Mediante un decreto supremo publicado en el diario El Peruano se oficializó el requerimiento del carné de vacunación para ingresar a lugares cerrados, realizar viajes y servicios. En el siguiente video te detallamos la nueva medida.

TE PUEDE INTERESAR:

Síguenos en Twitter: