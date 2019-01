OMS incluye al movimiento antivacunas en lista de mayores amenazas a la salud en el mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó su lista de mayores amenazas de la salud en el mundo y este año incluye al movimiento antivacunas como uno de los más importantes peligros.

De este modo, el discurso antivacunas es considerado tan mortal como el Ébola, la epidemia de la influenza, el VIH, la falta de atención primaria, entre otros, en el deterioro de la salud pública a nivel global.

"El sarampión, por ejemplo, ha visto un aumento del 30% en los casos a nivel mundial. Las razones de este aumento son complejas, y no todos estos casos se deben a la decisión de no vacunar. Sin embargo, algunos países que estaban cerca de eliminar la enfermedad han visto un resurgimiento", señala la OMS en su informe.

Las vacunas alrededor del mundo salvan entre 2 y 3 millones de vidas al año, y podrían salvar 1,5 millones más si la cobertura se extendería a más zona.

El movimiento antivacunas está integrado por padres y profesionales que apoyan teorías sin base científica que aseguran que las vacunas causan condiciones como el autismo. Tienen mayor fuerza en EE.UU. y Europa, donde se han comenzado a presentar casos de enfermedades como el sarampión, que se consideraba erradicado.



Aquí la lista completa:



1. El cambio climático y la contaminación

2. Las enfermedades no transmisibles (cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares)

3. Las epidemias globales de Influenza

4. Los entornos frágiles e inestables (básicamente se refiere a las crisis migratorias)

5. La resistencia a los antibióticos

6. El ébola y otros patógenos extremadamente graves

7. La falta de atención sanitaria adecuada

8. La reluctancia a la vacunación

9. El dengue

10. El SIDA

