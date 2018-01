¿Por qué en algunos países se conduce por la izquierda?

Seguro has escuchado o conoces territorios donde se conduce del lado inverso al que estamos habituados, es decir, la izquierda. Quizás te habrás preguntado alguna vez cuál es la razón de este hábito. Pues a continuación te lo explicamos.



Sin duda alguna el país más conocido por tener el volante del lado izquierdo de sus vehículos es Reino Unido, sin embargo, no es el único. Japón, Tailandia y las excolonias británicas también poseen la misma característica. En total, más de un tercio de los habitantes conducen de este sentido.

(Foto: Pixabay/CC0) (Foto: Pixabay/CC0) Internet

El origen está en la Edad Media



Para encontrar el porqué de este modelo de conducir algunas teorías nos remontan a la Edad Media, donde se viaja por la izquierda para que las personas tuvieran el lado derecho para cargar una espada, atacar y defenderse, además así se reducía la posibilidad de herir a la persona equivocada.



En Europa, hasta 1978, la aristocracia viajaba por la derecha mientras que los campesinos iban por la izquierda. Cuando tuvo lugar la revolución francesa se impulsó el lado contrario en los carros y carruajes de le época. Así en 1973 y 1974 se hizo obligatorio conducir por la derecha en Dinamarca y Francia. Con el ascenso de Napoleón y su conquista la orden se extendió a los Países Bajos, Suiza, Alemania, Polonia, y gran parte de España e Italia. Pero las naciones no invadidas se resistieron y mantuvieron su estilo hasta después de la Primera Guerra Mundial.



Con el paso de los años, la construcción de más carreteras y la regulación de las normas de tráfico ha hecho que los países hayan cedido a esa tendencia, de manera que hoy en día el 65% de la población conduce por la derecha.



Pese a la estandarización, los ingleses prefirieron mantener su costumbre, que a su vez impusieron a la mayoría de sus colonias. Estados Unidos, por su parte, al independizarse quiso romper con todos los vínculos con el antiguo imperio al pertenecía, por ello conducen a la diestra.



El caso de Japón e Indonesia es distinto. En los primeros, pese a no ser un territorio anexado a la corona británica, la costumbre de conducir por este lado de la carretera se remonta hasta el periodo Edo (1603-1868). La otra nación adquirió la costumbre debido a la llegada de los holandeses en 1956, cuando todavía no eran influenciados por las leyes napoleónicas.



Más noticias de Tecnología en...