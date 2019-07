¿Es verdad que la música de Mozart hace más inteligentes a los bebés?

Lo llaman "el efecto Mozart" y sugiere hacerles escuchar la música del gran compositor a los bebés para hacerlos más inteligentes. ¿Pero qué tiene esto de cierto?

"No hay evidencias científicas que muestren esto, aunque sí se sabe que la música en general, de este o de otro compositor, tiene un efecto de relajación, tranquilidad y estimulante", explica Ángela Nakab, médica especialista en pediatría y adolescencia, y miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría.

"En realidad, lo que es estimulante no es tanto la música en sí, sino el contacto físico y gestual que tienen los padres o las personas que los acompañan con los niños", destaca Nakab. Todo ese rito en conjunto generará mayor estimulación del sistema nervioso central.



La pediatra también aclara que los padres o familiares del bebé pueden elegir música que les agrade a ellos y escucharla durante el embarazo, ya que esto traerá resultados beneficiosos para el niño.



Sergio Snieg, médico pediatra y también integrante de la Sociedad Argentina de Pediatría, coincide con su colega: "No hay evidencia científica sobre eso. Pero la música en sí, al igual que otras artes, estimula los sentidos de los bebés".



"Hay que estar atentos y ver sus reacciones para saber si esa música en particular les genera placer o si, por el contrario, los sobreestimula y los molesta", agrega.



