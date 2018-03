¿Por qué los perros mojados huelen tan mal? Esto dice la ciencia

No cabe duda que un perro puede ser una estupenda compañía, sin embargo, por más amante de los animales que te consideres, seguro no puedes evitar que te desagrade el olor del can cuando está mojado.



El olor a "perro mojado" se reconoce al instante, pero ¿por qué huelen tan mal, incluso después de haberlos lavado? Los científicos también se han hecho esa misma pregunta.

--- Levaduras y bacterias ---



Según los químicos de la American Chemical Society, esto se debe a los microorganismos, como levaduras y bacterias, que se alojan en el pelaje de tu mascota.



Estos pequeños inquilinos - que tu amigo canino ha ido recogiendo del parque, la calle y todos los distintos sitios donde ha estado- excretan pequeños componentes apestosos, los cuales al entrar en contacto con el agua terminan evaporándose y llenando todo el ambiente de ese olor tan característico e insoportable para algunos.



--- Prevención ---



Y aunque la culpa no es de tu peludo compañero, hay una manera sencilla de evitar ese hedor, y es con un secado apropiado. Normalmente, secar con una toalla al perro no es suficiente, ya que esta no puede llegar hasta el fondo de la piel. Por eso, probar con el calor y la fuerza de un secador es una buena idea, ya que ofrecen un secado más profundo.



Además debes tener a tu mascota limpia, la mayoría de los veterinarios recomiendan bañar a un perro cada dos semanas. Bañarlo muy a menudo puede resultar en una piel seca, áspera y con picazón.



Pero finalmente recuerda que la culpa de ese desagradable olor lo tienen los microorganismos que habitan en el pelaje de tu perro y no podrás deshacerte de ellos pues están por todos lados. Solo procura mantenerlos limpios y ser muy paciente.



