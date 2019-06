Una persona ingiere cada semana el plástico equivalente a una tarjeta de crédito

Si hasta ahora no te preocupaba que el plástico que usas vaya a parar al océano y cause grandes daños en el ecosistema marino, ahora sí tienes una razón sustentada tomar conciencia sobre tus acciones: cada semana estarías ingiriendo hasta 5 gramos de plástico, es decir, tendrías el equivalente de una tarjeta de crédito en tu estómago.

Esa es la conclusión a la que ha llegado une estudio titulado “Naturaleza sin plástico: evaluación de la ingestión humana de plásticos presentes en la naturaleza”, elaborado por Dalberg, basado en un estudio solicitado por WWF y realizado por la Universidad de Newcastle, Australia.

["Se vuelven frágiles, enfermos y hambrientos": Hallan plásticos hasta en el vientre de las ballenas | FOTOS]

[La Isla de Basura en el Pacífico ya es más grande que Francia y preocupa a la humanidad]

El informe combinó datos de más de 50 estudios sobre la ingesta de microplásticos por parte de personas y determinó que en total consumimos 2.000 piezas pequeñas de plástico cada semana, lo que supone unos 5 gramos a la semana, 21 gramos al mes y poco más de 250 gramos al año.

Los resultados son un importante avance para comprender el impacto de la contaminación por plástico en los seres humanos. También confirman, una vez más, la urgente necesidad de abordar un sistema de gestión del plástico con el fin de no contaminar más los ecosistemas.

La principal fuente es el agua

El estudio encontró que la hay una amplia gama en los patrones de ingestión humana, pero la fuente más grande de ingestión en todo el mundo es a través del agua, tanto embotellada como de caño.



Además, de los productos consumibles estudiados, aquellos con mayor registro de niveles de plástico son los mariscos, cerveza y sal. Los resultados del informe demuestran que el problema de la contaminación por plástico es universal y afecta directamente a las personas.



La contaminación de plástico en el medio ambiente y la cadena alimentaria se han encontrado hasta ahora con una respuesta global inadecuada por parte de los gobiernos, según el estudio. El informe indica que los gobiernos deben desempeñar un papel clave para garantizar que toda la cadena del sistema de plástico, desde los fabricantes hasta los consumidores, sea responsable del objetivo común de acabar con la contaminación plástica.



WWF está movilizando a las personas para apoyar la petición global de un tratado legalmente vinculante sobre la contaminación de plásticos en el mar que ya ha obtenido más de 500,000 firmas, ingresando a: tudietaplastica.org. El tratado establece objetivos nacionales y mecanismos de información transparentes que se extienden a las empresas. Además, busca proporcionar apoyo financiero y técnico a los países de bajos ingresos para ampliar su capacidad de gestión de residuos.



“En un contexto en que la conciencia sobre los microplásticos y su impacto en el ambiente está aumentando, este estudio nos ayuda a proporcionar, por primera vez, un cálculo exacto de las tasas de ingestión. El desarrollo de un método para transformar los recuentos de partículas de microplásticos en masas ayudará a determinar los potenciales riesgos toxicológicos para los humanos“, comentó el Dr. Thava Palanisami, co-líder del Proyecto e investigador de microplásticos de la Universidad de Newcastle.



“Los plásticos no solo contaminan nuestros océanos y vías fluviales, acabando con la vida marina. Aún no sabemos qué tanto repercuten en nuestra salud, pero no podemos correr el riesgo de averiguarlo. Necesitamos que los gobiernos tomen medidas en el asunto y generen un cambio sistemático para detener la contaminación por plástico. Asimismo, todos nosotros como ciudadanos cumplimos un rol clave para contribuir a la reducción del uso de plástico en nuestra vida diaria”, señaló Mariela Cánepa, Directora de Políticas de WWF Perú.



En el Perú, se está promoviendo la Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables (Ley Nº 30884), que tiene como objetivo establecer el marco regulatorio sobre los plásticos de un solo uso, no reutilizables y de los recipientes o envases descartables de poliestireno expandido (tecnopor) para alimentos y bebidas de consumo humano en el territorio nacional. Esta ley tiene como finalidad el cuidado del ambiente y la reducción de la contaminación por plástico.



La ingestión es solo un aspecto de la crisis de plásticos. La contaminación por plástico es una gran amenaza para la vida silvestre, no solo a través de la ingestión de microplásticos sino también a través del enmallamiento y la destrucción de hábitats. Además, genera consecuencias económicas perjudiciales a nivel mundial, según estima el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estimando su impacto anual sobre la economía marina es de US$ 8 mil millones.

Síguenos en Twitter...