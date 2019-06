Perú vs. Chile | ¿Qué equipo se ajusta más a la teoría de Hawking para ganar en penales?

Stephen Hawking, una de las mentes más brillantes de la historia analizó muchas materias inexplicables, pero también dejó un legado al fútbol.

El genio británico, que murió en 2018 a los 76 años, hizo un estudio de cómo ser más exitoso al momento de rematar penales, sea en una tanda o durante los 90 minutos de un partido.

-[ Penales | Cómo se deben patear y qué deben hacer los arqueros, según el físico Stephen Hawking]



El penal perfecto

Previo al Mundial de Brasil 2014, Hawking dijo que los futbolistas que patearan un penal al ángulo superior izquierdo o derecho del arquero tendrían un 84% de más probabilidades de anotar un gol. Dijo también que estos cobros debían ser impulsados con el borde del pie e ir a gran velocidad.

Asimismo, el científico aseguró que no habría una mayor cantidad de acierto si el jugador que rematara es zurdo o diestro, pues ambos tenían las mismas posibilidades.

Hawking también indicó que los rubios o calvos tienen más posibilidades de convertir, aunque de ello no existe ningún sustento científico.

El recordado periodista deportivo Daniel Peredo siempre decía que “penal bien pateado es gol”, y ello parece ser evidente en esta Copa América, la cual se viene definiendo en remates desde los doce pasos.

Perú y Chile se enfrentarán en las semifinales este miércoles a las 7: 30 p.m. (hora peruana) en Porto Alegre, y si el resultado en 120 minutos termina empatado, ambas selecciones irán a la tanda de penales.

¿Qué selección es favorita en penales, según la ciencia? Para determinarlo, primero veamos cómo remataron las selecciones de Perú y Chile en sus respectivas definiciones por penales ante Uruguay y Colombia.



Perú vs. Uruguay | Así fue la definición de la Blanquirroja ante los Charrúas

Perú derrotó a Uruguay en penales y clasificó a la semifinal. (Foto: AFP/Video América TV)

Como se pudo apreciar en el video, Paolo Guerrero, Raúl Ruidíaz y Luis Advíncula optaron por rematar a media altura hacia el lado derecho del portero Fernando Muslera, quien no puede atajar por la velocidad de los remates, aunque estos no fueron muy altos.

Sin embargo, quien sigue la teoría de Hawking es Yoshimar Yotún, quien remata hacia arriba y a la izquierda, sin dejar oportunidad alguna al portero uruguayo. En tanto, Edison Flores hace un remate suave y al medio, si Muslera adivinaba hubiera tapado sin problemas el tiro del "Orejas".

Chile vs. Colombia | Así fue la definición de la Roja ante los Cafeteros

Revive tanda de penales con la que Chile pasó a semifinales y eliminó a Colombia de la Copa América | VIDEO. (Video: YouTube / Foto: Captura de pantalla)

Chile contra Colombia fue quizá el partido más parejo de los Cuartos de Final de la Copa América. La Roja y Cafeteros igualaron en los 90 minutos y tuvieron que ir a la definición por penales.

En el video se aprecia como todos los futbolistas chilenos: Vidal, Vargas, Pulgar y Aránguiz rematan fuerte y elevado hacia un costado, dejando sin oportunidad a David Ospina. Colombia no dejaba de anotar tampoco, pero William Tesillo remata desviado. En ese momento, Alexis Sánchez, remata diferente porque el portero tenía toda la presión de atajar y se avienta hacia un costado con ánimos de adivinar el remate, pero el jugador del Manchester United, hace un tiro sutil hacia el otro lado.

Teniendo en cuenta la teoría de Hawking, la selección que mejor remató sus respectivos penales fue Chile, que no titubeó ni en el quinto remate. La Roja ya tiene experiencia y ha demostrado ser superior en otras definiciones, como ante Argentina en la Copa América 2015 y la Centenario de 2016.

No obstante, en el fútbol no existe la lógica, sino la fortuna y muchas veces la suerte. Por ello, no quiere decir que si Perú no remata de esta forma (como sugiere Hawking) vaya a perder en penales, aunque recordemos que es la primera vez que la Bicolor gana en estas instancias.